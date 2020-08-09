Profilinizden bir tedbir mesajı verin

ANKARA (DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun" ifadelerini kullandı.

'COVİD-19 ZOR BİR HASTALIKTIR, TEDBİR ALIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVİD-19, viral enfeksiyondur. Akciğerlerde, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple nefes almak çok güçleşir. COVİD-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın" dedi.