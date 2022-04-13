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Prof.Dr.Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yaz ile birlikte vaka sayılarının daha da düşeceğini söyleyerek, "Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki yaz aylarında vaka sayıları bir miktar azaldı. Yaz aylarında çok daha refaha kavuşacağımızı düşünüyorum" dedi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:32
Prof.Dr.Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 2 yılın ardından yoğun bakımlarda vaka sayılarının büyük oranda azaldığını söyledi. Yoğun bakımda çalıştığı için 2 yılın kendisi için çok ağır geçtiğini anlatan Turan, "Bütün yoğun bakımcı arkadaşlarımız, yoğun bakımda çalışan tüm hekimler ve diğer tüm sağlık çalışanları zorlu bir süreç yaşadık. Çünkü bir akut solunum yetmezliği salgını yaşıyor gibiydik ve yoğun bakımda oksijen ihtiyacı duyan çok hastayla beraberdik. Onlara destek olmaya çalıştık. Genç hasta, yaşlı hasta, gebe hasta; çeşit çeşit hastayla karşı karşıya kaldık ve her birinde gerçekten de ayrı şeyler yaşadık. Kaybettiğimiz hastalarda hep beraber üzüldük ama iyileşip servise verdiğimiz hastalarda bir bayram havası esti yoğun bakımda. İnanın bunu anlatırken de söylerken de tüm duygularım ve samimiyetimle söylüyorum ki zorlu bir süreçti gerçekten ve bu dönemi de 2 yıldır aktif olarak yaşadık. Aynı zamanda çok yıpratıcı bir dönemdi. Çünkü işinizle ilgili süreç arttığında bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyordu. Tüm sağlık çalışanları da bunu yaşadı bu sürede. Bu nedenle bunların da unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Zorlu bir süreçti ama bu bir görevdi; yapacaktık ve yapmaktan da onur duyduk her zaman. İnşallah bir daha böyle bir şeyle ülkemiz de dünya da karşılaşmaz" diye konuştu.  

'COVID-19'DAN KURTULACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Prof. Dr. Turan, yaz aylarının gelmesiyle salgının seyrinde büyük oranda düşüş olacağını belirtip, "Geçtiğimiz yıllarda da gördük ki yaz aylarında vaka sayıları bir miktar azaldı. Şu anda aşının tam anlamıyla elimizde oluyor olması, tam aşılı bireylerin artmasının getirdiği koruyuculuk çok önemli ve ayrıca beraberinde vaka sayılarının azalmış olması da anlamlı gerçekten. Bu nedenle de yaz aylarında çok ümitliyim ben. Yaz aylarında çok daha bir refaha kavuşacağımızı düşünüyorum. Covid-19 salgınından bir şekilde kurtulacağımızı düşünüyorum" dedi. 

Prof. Dr. Turan, salgının sona ermesiyle ilgili ise şunları söyledi: 

"Ben şöyle düşünüyorum; biliyorsunuz daha önce dünyanın gördüğü salgın 100 yıl öncesine giden İspanyol gribi sonrasında gelen Sars’ın ilk tipi ve Mers vardı. Onlar da bu kadar pandemi yapmamıştı fakat İspanyol gribi bir pandemiydi aslında. O dönemde de pandeminin bitişinin net olarak ilan edildiği bir durum söz konusu değildi. Aslında pandemiler bu şekilde bitiyor. Hiç kimse bu açıklamayı kolaylıkla yapamaz. Zamana yayılarak, zaman içerisinde giderek azalacak ve endemik hale geldiğinde artık biz bu hastalığı ‘biliyoruz, tanıyoruz, yayılsa bile tedavi edebiliriz’ noktasında gidecek diye düşünüyorum." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluProf.DR. Sema TuranKoronavirüsCovid19
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