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Prof. Dr. Seymen: Çürüksüz dişler için diş hekimi muayenesi çok önemli

Yaşam boyu çürüksüz dişler ve genel vücut sağlığı için erken diş hekimi muayenesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Figen Seymen, “Süt dişleri ebeveynler tarafından geçici olarak düşünüldüğü için çoğunlukla önemsenmiyor. Süt dişlerinin bakımının ve çürüklerin ihmal edilmesi, ileride yerlerini alacak olan sürekli dişlerde de çeşitli sorunlara yol açar” dedi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:11
Prof. Dr. Seymen: Çürüksüz dişler için diş hekimi muayenesi çok önemli

Altınbaş Üniversitesi'nden Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Seymen, yanlış alışkanlıklar kazanılmadan ve diş çürükleri başlamadan önce bebek ve ailesinin mutlaka bir çocuk diş hekimi ile tanışmalarını önerdi. Prof. Dr. Seymen, erken yaştaki bu ilk muayenelerde ailelerin, çocuklarının dişlerinin çürümesini önleyici beslenme ve ağız bakımı konusunda bilgi edinmelerini ve düzenli aralıklarla bebeklerini kontrole götürerek diş sağlığını kontrol etmelerini söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Pedodonti Derneği (IAPD) ve Amerikan Çocuk Diş Hekimleri Birliği (AAPD) ve Türk Pedodonti Derneği (TPD) bebeklerin ilk diş hekimi muayenesinin ilk süt dişi çıktıktan sonra genellikle 6 ay-1 yaş arasında yapılmasını öneriyor. 

“YAŞAM BOYU ÇÜRÜKSÜZ DİŞLER, ERKEN MUAYENE İLE MÜMKÜN” 

Yaşam boyu çürüksüz dişler ve genel vücut sağlığı için erken diş hekimi muayenesinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Seymen, “Süt dişleri ebeveynler tarafından geçici olarak düşünüldüğü için çoğunlukla önemsenmiyor. Süt dişlerinin bakımının ve çürüklerin ihmal edilmesi, ileride yerlerini alacak olan sürekli dişlerde de çeşitli sorunlara yol açar. Dişlerin erken kayıpları da çeşitli beslenme ve sindirim bozukluklarına ve dişlerin kapanış bozukluklarına neden olur” dedi. 

DİŞ HEKİMİNDEN KORKUTMAMAK AİLELERİN ELİNDE 

Özellikle çocukların diş hekimine alışması, yetişkin yaşlarında da diş hekiminden korkmaması için erken muayenenin önemini hatırlatan Prof. Dr. Seymen, bu dönemin etkilerinin yaşam boyu süreceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Çocukluk aşılarının takip edildiği gibi çocuğun, ağız ve diş gelişiminin de takip edilmesini ve gerektiğinde diş çürüğünü önleyici yöntemler uygulanmasını tavsiye etti. 

Erken muayeneye ile ailenin evde yapması gereken uygulamalar olduğunu anlatan Prof. Dr. Seymen, şunları söyledi: 

“İlk süt dişinin sürmesi ile birlikte dişlerin fırçalanmaya başlanması gerekir. İlk olarak silikon esaslı parmak fırçaları ve suyla başlayan ağız hijyeni uygulamalarıyla bebek alıştırılmalı. Bebek büyüdükçe yaşına uygun diş fırçaları ve diş macunları kullanılmalı. Çocuk diş hekimlerinin yaş grubuna göre önerdiği, dişleri kalsiyum, fosfat gibi mineraller ile güçlendiren yardımcı preparatlarda gerekli durumlarda tercih edilmeli.”  

“RAFİNE ŞEKER, PAKETLENMİŞ ATIŞTIRMALIKLARDAN VE İŞLENMİŞ NİŞASTALARDAN UZAK DURUN” 

Ağız ve diş sağlığında çocuğun beslenmesinin de önemli yeri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Seymen, “Çocuğun rafine şekerlerden, paketlenmiş ve raf ömrü uzatılmış atıştırmalıklardan, işlenmiş nişastalardan uzak durmasının sağlanması gerekiyor. Protein ve vitaminden zengin, doğal, lifli ve çeşitli gıdalardan oluşan bir beslenme en sağlıklısıdır” diye konuştu.

Kalsiyum içeren süt ve süt ürünleri gibi gıdaların, çocukların içmesini kolaylaştırmak için katkı maddeleri ile tatlandırılmasının hata olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Seymen, “Erken yaşta diş hekimi ile tanışan bir çocuk, doğru alışkanlıkların devam ettirilmesi, doğru bakımın sunulması ve koruyucu, önleyici uygulamaların zamanında yapılması ile diş çürüğü ile hiç karşılaşmadan yaşamını sürdürebilir” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Figen SeymenDişÇürükTedavi
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