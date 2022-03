Prof. Dr. Şener: Sonbahardan itibaren vakalarda tekrar tırmanış görebiliriz

İZMİR- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Salgında vaka sayıları düştükçe ve gündem değiştikçe insanlar hem önlemlerden uzaklaşıyor hem de aşılanma dozlarının önemini gözden kaçırıyor. Yaz döneminin bu şekilde süreceğini düşünüyorum. Sonbahardan itibaren vakalarda tekrar tırmanış görebiliriz. Lütfen vatandaşlarımız aşılarını unutmasın" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Mart'ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 522.38'den 340.61'e, Ankara'da 916.03'ten 541.56'ya, İzmir'de 456.19'dan 324.82'ye düştüğü duyuruldu. Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Şu an hem iyi hem kötü haberlerimiz var. İyi haber şu; ayaktan başvuru sayısında ciddi düşüş söz konusu. Yarı yarıya düştü. Yatan hasta grubunda yer alan kişilerin bazıları ise başka bir rahatsızlığı için hastaneye gelen ancak PCR testi pozitif çıkınca izolasyona alınan kişileri oluşturuyor. En azından bizim hastanemiz için değerlendirirsek, bu durum böyle. Yani herhangi bir solunum sıkıntısı olmayan grubu kapsıyor. Bu iyi haber. Yoğun bakımlarımızın bir kısmını kapattık. Yatan hasta Covid-19 servislerinin de bir kısmını kademeli olarak kapatmaya başlıyoruz. Zaten bu Türkiye'nin genel rakamlarına da yansımış durumda. Bu periyodun bu şekilde ne kadar süreceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.



'AŞILANMA POLİKLİNİKLERİMİZDE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ GÖZLEMLEDİK'



Prof. Dr. Alper Şener, "Salgın dinamiğinde 'balayı periyodu' dediğimiz bir dönem var. 'Balayı periyodu' şu demek; salgınlarda 65 yaş üstü vatandaşlarda 3'üncü doz ile takip eden dozlar yapılmadığında bu topluluğun virüse karşı duyarlılığı sürecek. Vaka sayıları düşmeye devam etse dahi, bu grup virüse yakalandığı zaman hastaneye yatışı ve ölüm riski hiçbir zaman azalmıyor. Dolayısıyla salgın ve varyantlar gündemdeyken, bu grubun aşılanmasına dikkat etmek gerekiyor" dedi.



Prof. Dr. Alper, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 3'üncü doz aşılanmış olan hedef popülasyonu yüzde 40'larda. Gün geçtikçe bu oran azalacak. Aşılanma polikliniklerimizde ciddi bir düşüş gözlemledik. Salgında vaka sayıları düştükçe ve gündem değiştikçe insanlar hem önlemlerden uzaklaşıyor hem de aşılanma dozlarının önemini gözden kaçırıyor. Yaz döneminin bu şekilde süreceğini düşünüyorum. Balayı periyodundan sonra sonbahardan itibaren vakalarda tekrar tırmanış görebiliriz. Lütfen vatandaşlarımız aşılarını unutmasın" açıklamalarında bulundu.



'TAT VE KOKU KAYBI VARSA UZMANA BAŞVURUN'



Türkiye'de Delta ve Delta Plus varyantının yaygın olduğu dönemde tat ve koku kaybıyla ilgili gözlemlerine de değinen Prof. Dr. Alper Şener, "Gecikmiş müdahalelerde tat ve kokunun zor geri döndüğünü gözlemledik. Eğer tat ve koku kaybı yaşıyorsanız bu konunun takibinin yapıldığı klinikler var. Bir an önce kulak burun boğaz ya da enfeksiyon uzmanlarına başvurulmalı. Tat ve koku kaybının kalıcı olmaması için bu konu ile ilgili tedaviye başlamanız gerekiyor" diye konuştu.