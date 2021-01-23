Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
442.399
DOLAR
7.3985
STERLİN
10.1484
EURO
9.0105
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni dalga gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sömestir tatili süresinde şehirlerarasında insan hareketliliği olması halinde Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olunacağını belirterek, "Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım” dedi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 10:55
3 Okunma
Prof. Dr. Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni dalga gelebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Sömestir tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olması halinde Kurban Bayramı'nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olunacağını ifade eden Prof. Dr. Özlü, “Özellikle, tatil döneminde öğrenciler online eğitime devam ettiler. Dolayısıyla yoruldular, belki tatilde insan hareketliliği artma riski taşıyor. O bakımdan bu tatili evde geçirmek lazım. Doğrusu o. Kendi hane halkınızla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım. Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup, hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Eğer şimdi buna uymazsak, bu okul tatili süresinde şehirler arasında insan hareketliliği olursa, aynen Kurban Bayramı’nda olduğu gibi, bir dalgaya neden olabilir. Nasıl ki Kurban Bayramı’nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden 1-2 ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir” diye konuştu.

‘VAKA SAYILARIMIZ YÜKSEK VE BULAŞMA DEVAM EDİYOR’

Tedbirler alındığı için vaka sayılarının azaldığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Bir an önce bu pandemiden kurtulmamız için herkesin dikkatli olması lazım. Tatil hakkımız, evet yorulduk, biz de bir an önce normale dönmek istiyoruz. Hepimizin arzusu o ama, daha o kararlı döneme gelmedik. Vaka sayılarımız yüksek ve bulaşma devam ediyor. Özellikle dünyaya baktığımızda dünyada salgın azalmıyor, artıyor. Amerika’da, Rusya’da, Hindistan’da, Brezilya’da, Avrupa’da alınan tedbirlere, yasaklara, kısıtlamalara rağmen artıyor. Özellikle varyant virüsle ilgili sıkıntılar çok fazla ve endişeler var. Biz iyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama henüz güvenli noktada değiliz. Tedbirleri aldığımız için vaka sayıları azalıyor. Tedbirlerden vazgeçersek, eskiye dönersek, yine aynı şekilde aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için, biraz daha sabredeceğiz. Yaza rahat edeceğimizi düşünüyorum ama birkaç ay daha sabırlı olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tevfik ÖzlüSağlık BakanlığıBilim KuruluKoronavirüsPandemiCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs diş kayıplarına yol açtı; hastaların yüzde 90’ı tedaviye gelmedi 
Koronavirüs diş kayıplarına yol açtı; hastaların yüzde 90’ı tedaviye gelmedi 
Prof. Dr. Yalçın: Aşıyla 4 ila 6 ayda toplumun ciddi kesimi bağışık hale gelecek
Prof. Dr. Yalçın: Aşıyla 4 ila 6 ayda toplumun ciddi kesimi bağışık hale gelecek
Kovid-19 sonrası belirtiler devam ediyor; hastalar ne yapmalı?
Kovid-19 sonrası belirtiler devam ediyor; hastalar ne yapmalı?
BUÜ Hastanesi böbrekle nakli ile şifa dağıtmaya devam ediyor
BUÜ Hastanesi böbrekle nakli ile şifa dağıtmaya devam ediyor
Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 640'a yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 24 bin 640'a yükseldi
'CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok'
'CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok'
'Kargo paketini alır almaz çöpe atın'
'Kargo paketini alır almaz çöpe atın'
Uzmanından uyarı: Yaşlılarda ev kazası ve kalça kırıklarına dikkat!
Uzmanından uyarı: Yaşlılarda ev kazası ve kalça kırıklarına dikkat!
Kovid-19 aşıları karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor
Kovid-19 aşıları karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma