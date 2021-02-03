Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1514
ALTIN
423.474
DOLAR
7.1700
STERLİN
9.7787
EURO
8.6149
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
Gezi teknesi hattı kiraya...
Sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak
Sosyal medya tanıtımı ve...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle ilgili, “Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:18
13 Okunma
Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor

TRABZON, (DHA)

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle ilgili, “Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, mutasyonlu virüsün aşı ile sağlanan bağışıklıktan ve hastalığı geçirenlerde oluşan bağışıklıktan kurtulabildiğinin gözlemlendiğini söyledi. Mutasyonlu virüsün daha ağır semptomlar gösterdiğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Özellikle şu anda bütün dünyada mutasyona uğramış virüsle ilgili bir endişe var. Gerek İngiltere, Güney Afrika, gerekse Brezilya’da izole edilen varyantlar yeni virüsün daha hızlı yayıldığını gösteriyor. Son zamanlarda özellikle bunun yanında daha ağır hastalıklara neden olduğu ve daha ölümcül seyrettiği yönünde de bilgiler gelmeye başladı. Nitekim İngiltere’deki ölüm sayıları 100 bini geçti. Güney Afrika’da gençlerde de hastalığın görüldüğü ve hatta çocukların da hastalığa yakalandıkları yönünde. Hatta hastalığın daha ağır semptomlar gösterdiği yönünde gözlemler yapıldı. Biz genellikle bu virüsün çocuklarda çok görülmediği, görülse dahi az semptomatik şekilde hafif atlatıldığını biliyorduk. Ama bunun da değiştiğini görüyoruz” diye konuştu.

‘DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR’

Dikkatli olunması ve tedbirlere uyum noktasında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özlü, “Daha ürkütücü taraf ise aşı ile sağlanan bağışıklıktan ve hastalığı geçirenlerde oluşan bağışıklıktan da mutasyonlu virüsün kurtulabileceği yönünde. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Bu bilgileri bir araya getirdiğimiz zaman, bu varyantların bütün dünyada yeniden bir başa dönüş, tekrar bir küresel salgını tetikleyebileceği yönünde endişeler var. Nitekim Avrupa’da baktığınız zaman İngiltere başta olmak üzere bütün tedbirlere rağmen yani kısıtlamalarda bir gevşeme olmamasına rağmen salgının arttığını ve kontrol altına alınamadığını görüyoruz. Vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bizim de bu mutasyonlu virüsle ilgili dikkatli olmamız çok önem arz ediyor. Dolayısı ile şu anda Türkiye’de alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında ciddi bir şekilde düşüş var. Ama yine de yeterli değil. Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. ÖzlüMutasyonlu VirüsIzoleKişi Sayısıönce VatanTevfik özlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli: Kısıtlamaların gevşetilmesi için henüz çok erken
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli: Kısıtlamaların gevşetilmesi için henüz çok erken
"İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz"
"İnşallah en kısa sürede aşıyı kazandırmış oluruz"
Olestra içeren ürünlerden uzak durun!
Olestra içeren ürünlerden uzak durun!
Şizofreni hastaları koronavirüse dikkat; Ölüm riski 3 kat daha fazla
Şizofreni hastaları koronavirüse dikkat; Ölüm riski 3 kat daha fazla
Mutasyonlu virüste çift maske uyarısı!
Mutasyonlu virüste çift maske uyarısı!
'Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım'
'Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım'
Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 117'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 117'ye yükseldi
HYDROVEGA ANTI-AGING CREAM İLE  ZAMANDA YOLCULUK ETKİSİ CİLDİNİZDE…
HYDROVEGA ANTI-AGING CREAM İLE  ZAMANDA YOLCULUK ETKİSİ CİLDİNİZDE…
Akciğer kanserinde tarama yöntemleri neden önemli?
Akciğer kanserinde tarama yöntemleri neden önemli?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma