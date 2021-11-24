Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,816.71
ALTIN
692.80
DOLAR
12.10
STERLİN
16.15
EURO
13.56
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
15 Zabıta Memuru Alınacak
15 Zabıta Memuru Alınacak
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Özkan: Aşıyla serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü

24 Kasım 2021 Çarşamba 15:00
3 Okunma
Prof. Dr. Özkan: Aşıyla serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü

ANTALYA - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, aşı yaptırmayanlara dikkat çekerek, "Aşının yaygınlaşması sonucunda yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'te 1 oranında azaldı. Serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız. Yüzde 20 aşılı olsa bile altta yatan hastalıkları var. Bu bağlamda aşının ciddi oranda etkili olduğu ortada” dedi.

Antalya'da bir derneğin etkinliğine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüsün bulaşma süreci, süper grip, Covid-19'un son durumu ve aşılar hakkında konuştu. Daha önce dünyada yaşanan salgınlara göre koronavirüsün ölüm oranında 6'ncı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan "Sanki insanlığın ilk pandemisini yaşıyoruz gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Dünyadaki pandemiler 185'li yıllara kadar dayanıyor. Virüsün yayılımında damlacıklar yapıştığı yüzeylerde kalabiliyor ama uzun süre kaldığını düşünmüyorum. İlk başta yaptığımız paketleri kolonyalamak filan çok anlamlı değildi. Virüslerin yaşamak için canlılara ihtiyacı var" dedi.

'SAYI ÇOK DAHA FAZLA'

Son zamanlar hastalarda görülen 'süper gribi' anlatan Prof. Dr. Özkan, "Geçen sene maske kullandığımız için bağışıklığımız azaldı, bu nedenle bu seneki griplerin daha vahşi olduğu yönünde teoremler var. Bu doğru olabilir. Yeni bir varyanttan da bahsediliyor. Virüsler yok olmazsa varyasyona uğruyor. Şimdiye kadar tüm dünyada 257 milyon kişi koronavirüse yakalandı. 5 milyon kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 8,5 milyon kişi enfekte olmuş. Tanı koyulan insan bu kadar ama bu sayı çok daha fazla. Bazı insanlar semptom göstermiyor bazılarında da PCR yanlış sonuç veriyor. Bu bağlamda bunlar doğru rakamlar değil" diye konuştu.

'HASTA SAYISI 3'TE 1 ORANINDA AZALDI'

Aşının altta hastalığı olmayan kişilerde ölümü ortadan kaldırdığını söyleyen Prof. Dr. Özkan "Aşının yaygınlaşması sonucunda yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'te 1 oranında azaldı. Serviste yatan hasta sayısı 6'da 1'e düştü. Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız. Yüzde 20 aşılı olsa bile altta yatan hastalıkları var. Bu bağlamda aşının ciddi oranda etkili olduğu ortada. İnsanlar hala neden aşı konusunda sıkıntı yaratıyor anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'YA GÖRE BİZDE AŞI ORANLARI İYİ'

Bu kışın geçen yıla göre daha iyi geçeceğini düşündüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

"Antiseptikler konusunda farklı düşünüyorum. Antiseptikler elimizdeki tüm virüsleri, bakterileri öldürüyor. İyi bakteriler de var. 1,5 yıl boyunca hiç kullanmadım. Sabun ve su aslında en iyi antibakteriyel. Avrupa aşı oldu mu emin değilim. Avrupa'nın bazı yerlerinde aşıya güvensiz baktılar. Bizde aşı oranları daha iyi. O yüzden Avrupa'da bu kadar çok yaptırım var."

'AŞILANMA ORANININ ARTMASI GEREKİYOR'

Türkiye genelinde koronavirüs sayılarında artış olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Bunun birkaç nedeni var. İlki havaların soğumasıyla bizim kapalı ortamlarda daha çok bulunmamız, maskeye riayette eskisi kadar sabırlı değiliz maalesef. Elbette aşılanma oranlarının artması gerekiyor. En başından bu yana süreci hem yönetici hem doktor olarak yaşayan birisi olarak çok net söyleyebilirim ki; aşılar sağlam hastalarda ölüm oranlarını sıfırlıyor, kanserli hastalarda bu oranı çok azaltıyor" dedi.

'İLAÇLAR ÖNLEYİCİ DEĞİL TEDAVİ EDİCİ'

Son günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hem serviste hem yoğun bakımlarda sayıların arttığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakım ve serviste yatan hasta profilleri genelde aşı olmayan, çok yaşlı veya altta hastalıkları olan kişiler. Şu an iki firmanın koronavirüse karşı ilacı mevcut. Etki oranları da farklı beyan edildi. Onların söylemine göre ilaçlar önleyici değil, tedavi edici olduğu yönde. Hastalanmadan değil, hastalıktan sonra virüs yükünü azaltmak için kullanıyorsunuz. Çok yeni ilaçlar bekleyip hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. ÖzkanServiste Yatan Hasta SayısıAşıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIŞ AYLARINDA CİLT PROBLEMLERİNE DİKKAT
KIŞ AYLARINDA CİLT PROBLEMLERİNE DİKKAT
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Meme Kanserli Hastalar bu belirtilere dikkat!
Meme Kanserli Hastalar bu belirtilere dikkat!
Cam şişelerdeki metal kapaklarda Alzheimer riski
Cam şişelerdeki metal kapaklarda Alzheimer riski
TÜSEB'in doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
TÜSEB'in doğruluk oranı yüzde 100'e yakın yeni PCR tanı kiti yolda
Bakan Koca: En çok vaka artışı Tunceli, Osmaniye ve Çanakkale'de
Bakan Koca: En çok vaka artışı Tunceli, Osmaniye ve Çanakkale'de
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili doktorundan açıklama
Doç. Dr. Savaşçı'dan 'kuş gribi' uyarısı
Doç. Dr. Savaşçı'dan 'kuş gribi' uyarısı
'Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı'
'Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma