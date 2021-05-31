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Prof. Dr. Mandal: Her şey planlandığı gibi giderse kasımda yerli VLP aşısı kullanımda

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de Covid-19 virüsüne karşı aşı çalışmalarıyla ilgili, "Kasım- aralık aylarında, her şey planlanmış şekilde ilerlerse, acil kullanım izni verildiği takdirde ülkemizin kendi milli ve yerli aşısını kullanır hale getirmiş olacağız" dedi. Prof. Dr. Mandal, oldukça yenilikçi bir aşı türü olan virüs benzeri parçacıklar (VLP) aşısı üzerinde çalışmalarının sürdüğünü, ağustos ayında Faz 3 çalışmalarına başlanmasını hedeflediklerini söyledi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:30
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Prof. Dr. Mandal: Her şey planlandığı gibi giderse kasımda yerli VLP aşısı kullanımda

Türkiye Covid-19 Platformu tarafından, TÜBİTAK'ta virüse karşı yerli aşı üzerine çalışmalar devam ediyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili aktardığı bilgide, virüse karşı 7 aşı çalışmasının devam ettiğini, 436 araştırmacı ile 49 farklı kuruluşun güçlerini birleştirdiğini aktardı. VLP aşısının kasım ayına kadar kullanıma hazır olmasının beklendiğini belirten Prof. Dr. Mandal, VLP'de varyasyonlara karşı aşı çalışması yaptıklarını, İngiliz varyantına karşı aşı geliştirildiğini vurgulayarak, "Faz- 2 çalışmasında hem orijinal Vuhan virüsü ile hem de İngiliz varyantı ile beraber çalışılacak. Dolayısıyla ülkemizde kullanılan aşılardan birinde, İngiliz varyantına da göre geliştirilmiş aşı da eş zamanlı olarak Faz- 2'de kullanılmış olacak. 480 gönüllü var, gönüllülerimize teşekkürler, sağ olsunlar. Kasım- aralık aylarında her şey planlanmış şekilde ilerlerse, acil kullanım izni verildiği takdirde ülkemizin kendi milli ve yerli aşısını kullanır hale getirmiş olacağız. İki aşı adayımız daha var. Bunlardan biri yenilikçi inaktif aşı adayı, o da şu an Faz- 1 çalışmalarını tamamlamak üzere. Diğeri de vektör tabanlı, adenovirüs tabanlı virüs aşımız. O da Faz- 1 çalışmalarına başlama aşamasında."

'BİZİM İLK YAPIYOR OLMAMIZIN ÇOK KRİTİK BİR ÖNEMİ VAR'

Prof. Dr. Hasan Mandal, Mart 2020 sonu itibarıyla Türkiye'deki aşı ve ilaç çalışmalarında yetkinlikleri bir araya getirdiklerini ve Covid -19 Türkiye Platformu altında çalışma başlattıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Mandal, "Yoksa bu kadar kısa sürede aşı çalışmalarının hücreden klinik aşamaya gelmesi, Faz- 2 aşamasına gelmesi çok güçtü. 7 aşı çalışmasından 3'ünde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve benim de gönüllü olarak yer aldığımız, virüs benzeri parçacıklar (VLP) aşımızda Faz- 1 çalışmaları tamamlandı. Şu an elde edilen tüm sonuçların son tetkikleri yapılıyor ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşuna Faz- 2 için başvuru bu ayın hafta sonu itibarıyla gerçekleşmiş olacak. Planımız yine 10 Haziran tarihi itibari ile Faz- 2 çalışmasına başlamak. VLP aşısı dünyada oldukça yenilikçi bir aşı türü. Dünyada sadece 4 tane araştırma çalışması var. Daha hiçbiri kullanıma dönüşmedi. Bizim ilk yapıyor olmamızın çok kritik bir önemi var. Hedefimiz ağustos ayında Faz 3’e başlanılması" diye konuştu.

'TÜRKİYE AŞI ÜRETEN VE SUNAN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK'

Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile sadece pandemi sürecine yönelik değil, farklı konulardaki aşı araştırmalarıyla ilgili de görüşmeyi sürdürdüklerini dile getiren Prof. Dr. Hasan Mandal, "Uğur Hocamızla Nisan 2020 yılından beri iletişim halindeyiz. Uğur Hocamızın yetkinlik alanı kanser aşıları, o konuyla ilgili de görüşüyoruz. Çok kıymetli bilim insanlarımız var, kendilerine teşekkür ederiz. Türkiye aşı ithal edecek bir ülke değil, aşıyı geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir ülke haline gelecek. Pandemide daha yönetebilir bir durumdayız. Farklı ihtiyaçlara yönelik aşı çalışmalarında da Türkiye’nin merkez bir ülke olması hedefindeyiz. Bu kapsamda da Uğur Hocamızla geleceğe yönelik çalışacağız. Araştırma temelli görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Hasan MandalTÜBİTAKAşıKoronavirüsCovid19
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