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Prof. Dr. Küçükersan: Hayvan beslemek ilaç sayısını azaltıyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Küçükersan, hayvan besleyen kişilerin kendini iyi hissettiğini belirterek, "Örneğin, hayvan besleyen tansiyon hastalarında yapılan araştırmalarda yüzde 20-25'in üzerinde çok olumlu sonuçlar var, kullandığı ilaç sayısı azalıyor" dedi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 16:39
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Prof. Dr. Küçükersan: Hayvan beslemek ilaç sayısını azaltıyor

ANKARA -  Prof. Dr. Kemal Küçükersan, Türkiye’de hayvanlarla insanlar arasındaki ilişkiye bağlı yapılan çalışmaların oldukça az olduğunu belirtirken, yurtdışında ise bu konuda çok daha fazla araştırma yapıldığını kaydetti. Prof. Dr. Küçükersan, yapılan araştırmalarda hayvan beslemenin insanlara birçok yönden iyi geldiğinin ortaya çıktığını anlatarak, "Örneğin, evcil hayvan besleyen tansiyon hastalarında yapılan araştırmalarda yüzde 20-25’in üzerinde çok olumlu sonuçlar var. Kullandığı ilaç sayısı azalıyor, günde 3 ilaç kullanan bireyler var, ilaç kullanımını günde 1 ya da 2’ye düşürenler oluyor. Özellikle kan basıncını, plazma trigliserid değerlerinde de yapılan çalışmalarda olumlu sonuçların çıktığını görüyoruz. Örneğin baş ağrısı yaşayan kişilerde de aynı olumlu sonuçları görüyoruz. Evcil hayvan besleyen kişi kendini iyi hissediyor. Stresi tetikleyen hormonlar var. Evcil hayvan besleyen kişide stres hormonu aşağıya inmiş oluyor. Hastalığa neden olan hormonların da çalışmasını engellemiş oluyor hayvan beslemek" dedi.

Evcil hayvanla birlikte olan otistik çocuklarda çok ciddi anlamda olumlu sonuçların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Küçükersan, "Çocuğun psikoloji daha düzene giriyor. Daha olumlu hayata bakış açısı oluşmuş oluyor. Örneğin hastanelerde yapılan bir çalışma var. Kanser tedavisi gören çocuklar ve ebeveynlerde yapılan çalışmalar neticesinde ciddi anlamda hastanın hissettiği ağrıyı daha az hissetme bulgusu ortaya çıkmıştır. Hasta, beslediği evcil hayvanıyla bir arada olduğu için kendisini daha iyi hissediyor" diye konuştu. 

Kendisinin de yüksek tansiyon hastası olduğunu ve köpek beslediğini söyleyen Prof. Dr. Küçükersan, "4,5 yıldır Murphy isimli Golden cinsi köpek besliyorum. Ondan önce 6 yıl bir kedi besledim. Toplamda 10 yıldır evimde bir hayvan besliyorum. Aynı zamanda yüksek tansiyon hastasıyım. Kullandığım tansiyon ilaçlarını azalttım. Sabah ve akşam ilaç kullanıyordum, akşam aldığım tansiyon ilacını kaldırdım. Doktorumla beraber sürekli takip ediyoruz, tetkikler yaptırıyorum. Ayrıca kendimi daha rahat hissediyorum. Kendi akranlarımla kıyasladığımda stres faktörü bende daha az, kendi köpeğimle birlikte gezdiğim için hareket etmiş ve sosyalleşmiş oluyorum. Evcil hayvanlarımıza iyi bakalım" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kemal KüçükersanHayvan Beslemek
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