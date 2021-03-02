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Prof. Dr. Köksal Yuca Burun Ucu Estetiğini Anlattı

Burun estetiği her zaman kemerli burnu düzeltmek için tercih edilmez. Bazı hastalar, burun ucundaki şekil bozuklukları nedeniyle doktorların kapısını çalar. Ve söz konusu bozukluklar, “burun ucu estetiği” ile giderilir. Son zamanların favori uygulamalarından olan burun ucu estetiğini Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca anlattı.

02 Mart 2021 Salı 14:35
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Prof. Dr. Köksal Yuca Burun Ucu Estetiğini Anlattı

İSTANBUL- Burun ucu, burnun genel görünümü açısından oldukça önemlidir. Ancak bazı kişilerde bu bölgede şekil bozuklukları olabilir. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, burun ucunda en fazla tespit edilen şekil bozukluklarını şöyle sıralıyor: “Burun deliğinde asimetri görülebilir, burun ucu geniş olabilir, uç kısımda düşüklük veya farklı deformiteler meydana gelebilir.” Burun ucu estetiği ile işte bu şekil bozukluklarının giderildiğini belirten Prof. Dr. Yuca, “Bu ameliyatta kemiksi yapıya dokunmadan yalnızca burnun uç kısmında mevcut olan kıkırdak ile yumuşak doku üstünde işlem yapılır. Diğer burun ameliyatlarına göre daha kısa süreli ve kolay işlemlerdir. Başarılı bir burun ucu estetiği operasyonu, hastanın görünümü açısından büyük farklar yaratır” diyor.

DOĞAL GÖRÜNEN SAĞLIKLI BURUNLAR

Prof. Dr. Köksal Yuca, operasyona dair ayrıntıları ise şöyle anlatıyor: “Burun ucu estetiği ile burnun ucunda tespit edilen düşüklükler, asimetrik durum, eğrilikler, burnun ucundaki basıklık, burun deliklerindeki fazla açıklık ya da burun ucu uzunluğu gibi tüm şekil bozuklukları ile orantısızlıklar iyileştirilebilir. Burun ucu estetiği ile daraltma, genişletme, küçültme, büyütme, kaldırma, indirme ya da üst dudak ile yakınlaştırma işlemleri yapılabilir. Burun deliğindeki asimetri ya da burun deliğinin küçültülmesi işlemleri uygulanabilir. Böylelikle burun ucunda hem işlevsel hem de estetik açıdan daha doğal ve sağlıklı bir görünüm elde edilecektir. Burun ucundaki deformeler, nefes alıp verme ve koku işlevine dek etki edebilecek sorunları temsil eder. Burun ucu estetiği olmayı düşünen hastaların ilk olarak şikayetleri ve istekleri tespit edilir. Daha sonra burun üzerinde fiziksel bir muayene yapılır. Yapısal ve şekil açısından bozukluklar ortaya çıkarılır. Burun ucu estetiğinin yeterli uygulama olup olmadığı hekim tarafından belirlenir ve  ameliyat olacak kişiyle bu durum ayrıntılı olarak tartışılır. Muayeneler tamamlandıktan sonra ameliyat için tarih belirlenir. Başarılı bir ameliyat sonucunda hastalar mevcut şikayetlerinden kurtulacaktır.”

HER İSTEYEN YAPTIRABİLİR Mİ?

Peki her isteyen burun ucu estetiği yaptırabilir mi? Prof. Dr. Köksal Yuca, bu ameliyatta da tıpkı diğer estetik operasyonlarında olduğu gibi birtakım kriterlerin olduğunu söylüyor: “Burun ucu estetiği yaptırmayı düşünenlerin ameliyat için hem mental hem de psikolojik açıdan uygun olması gerekir. Ayrıca anatomik açıdan da gelişimi yeterli olmalıdır. Kemik gelişimi, hastadan hastaya değişiklikler görülse bile ortalama 16 ila 18 yaş aralığında tamamlanır. Acil durumlarda bu yaş daha erkene çekilebilir.”

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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