Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Fışgın, kovid salgınında 400’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, “Halen etkisini sürdüren Kovid pandemisinde ülkemizdeki hekimler ve tüm sağlık çalışanları son 3 yılda, kahramanca en ön saflarda görevlerini sürdürmeye devam etmişler ve yüzbinlerce insanın yaşamda kalmasına çaba göstermişlerdir. Üstelik bu süreci yönetirken hiçbir maddi/manevi beklenti oluşturmaksızın ki bu olması gerekendir. Salgında 400’den fazla sağlık çalışanı yaşamını kaybetmiştir. Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü hekim grubunda iken ölen sağlık çalışanlarının yüzde 36’sını hekimler oluşturmuştur. Hekimler salgın döneminde ülkemizde üzerlerine düşen tüm görevleri yüksek bir özveri ile gerçekleştirmişlerdir” açıklamasında bulundu.

“EN İYİYİ ARAMAK, HEKİMLİĞİN DOĞASINDA VAR”

Hekimliğin doğasında eleştirel bakış açısı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fışgın, “En iyiyi aramak hekimlik kavramının içindedir. Sağlık eğitiminin geliştirilmesi ve sağlık organizasyonunda koruyucu ve tedavi edici hizmetlere yönelik eleştirisel bakış devam edecektir. Ancak bu durumda sağlık hizmetlerinde daha iyiye ulaşabiliriz” diye konuştu.

“SON YILLARDA ARTAN SALDIRILAR, HEKİMLERİ YARALAMAKTADIR”

Son zamanlarda artan şiddet olaylarına da değinen Prof. Dr. Fışgın, “Tüm bu çabalara rağmen son yıllarda hekimlere yönelik saldırılar, adli süreçlerdeki yavaşlık ve sağırlık, çalışma koşullarının zorlaşması, uzun tıp eğitimi ve mecburi hizmet süreçleri, hatalı uygulamalar sonucu karşılaşılan orantısız ve abartılı tazminat talepleri, gerileyen özlük hakları, hekimlere yönelik özensiz ve hedef gösteren açıklamalar, yeni yetişmekte olan ve sağlık hizmeti üretmekte olan hekimleri yaralamakta ve meslekten soğutmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Fışgın, son olarak olumsuzluklara ve zorluklara rağmen, ulusal seçme ve yerleştirme sınavlarını en üst dilimde geçerek bu mesleğe adım atmış öğrenci ve hekim gruplarının, tüm güçleri ile bu ülke için çalışmaya, üretmeye, daha iyi ve güzeli aramaya devam edeceklerini dile getirdi.

'Umut yaşamın kaynağıdır' diyen Fışgın, “'Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz' diyen önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha hasret ve minnet ile anarken tüm tıp dünyamızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı.