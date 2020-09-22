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Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor

ÇUKUROVA Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, koronavirüs testi pozitif çıkan annelerin emzirme konusunda endişe yaşadıklarını belirterek, anne sütünden koronavirüs bulaşmadığını söyledi. Prof. Dr. Evrüke, maske takan annenin ellerini sabunlu suyla yıkayıp ardından emzirme bölgesini dezenfekte ettikten sonra bebeklerini emzirebileceklerini söyledi.

22 Eylül 2020 Salı 10:00
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Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde yaşlı ve çocukların yanı sıra hamileler ve yeni anne olmuş kadınlar da çocukları için koronavirüs korkusu yaşıyor. Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Evrüke, koronavirüs testi pozitif çıkan annelerin emzirme sürecince mutlaka maske takmasının ve meme bölgesinin sterilize edilmesi gerektiğini söyledi.

Emzirme sürecinde mutlaka uygun dezenfeksiyonlar kullanılması gerektiğini anlatan Evrüke, "Anneler bu konuda çok endişeler yaşıyor. Gerekli önlemleri aldıktan sonra evlatlarından ayrı kalmasınlar, onlara sarılsınlar. Sevgilerini versinler. Bebeklerini emzirmeden önce, ellerini sabunlu suyla yıkayıp ardından meme başlarını dezenfe edip, temizlesinler. Anne, emzirme sırasında öksürebilir, hapşırabilir. En önemlisi maske takması. Dünyada yapılan araştırmalar sonucunda anne sütünden virüs bulaşmadığı ortaya konuldu. Bu konuda kimse korkmasın. Sütten virüs geçmiyor. Hatta biz annelere emzirmelerini teşvik ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Cüneyt EvrükeÇukurova ÜniversitesiAnne Sütü
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