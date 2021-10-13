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Prof. Dr. Çiftdoğan: Çocuklarda aşılama çok önemli

Çiftdoğan, "Obezite, tip 1 diyabet, kronik akciğer ve kalp hastalığı gibi rahatsızlığı bulunan çocuklarda daha çok yatış olduğunu görmekteyiz" dedi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 11:38
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Prof. Dr. Çiftdoğan: Çocuklarda aşılama çok önemli

İZMİR, (DHA)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, son dönemde çocuklarda Covid-19 vakalarının arttığını belirtip, aşılamanın çok önemli olduğunu söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, çocuklarda Covid-19 vakalarında artış görüldüğünü söyledi. Çiftdoğan, "Covid-19 pandemisinin kontrolünde bizim için en önemli strateji maske, sosyal mesafe ve hijyendi. Artık çok önemli bir silahımız daha var; Covid-19 aşısı. Birçok ülke yetişkin bağışıklamasında çok önemli yol aldı, sıra artık çocuklara geldi ama baktığımızda hala yetişkinler de bile aşıya ulaşamamış ülkeler mevcut. Ülkemizde de 5 Ekim itibarıyla 12 yaş ve üzeri tüm çocuk, ergen ve yetişkinlere Covid-19 ile ilgili bağışıklama hakkı tanımlanmış durumda" diye konuştu.

ERKEN YAŞ GRUBUNDA ARTIŞ

Yüz yüze eğitim için aşılamanın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çiftdoğan, "Aşılama sadece çocuklarımızı korumakla kalmayıp hem temas ettiği aileleri hem de diğer erişkinler için Covid-19'un kontrolünde önemli bir stratejik yaklaşımdır" dedi.

Son dönemde pediatri ve ergen yaş grubundaki artışa değinen Çiftdoğan, "Özellikle erken yaş grubunda bir miktar artış söz konusu ancak bu olguların önemli bir kısmı ayaktan tedavi edilmekte. Yine obezite, tip 1 diyabet, kronik akciğer ve kalp hastalığı gibi rahatsızlığı bulunan çocuklarda daha çok yatış olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

'MIS-C DEDİĞİMİZ TABLO İLE SAVAŞIYORUZ'

Çocukların aşılanmaması yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Çiftdoğan, "Özellikle risk faktörü olan çocuklarda yatışların olduğunu bilmekteyiz. Yatarak tedavi almalarını gerektirecek hatta oksijen solunum desteği gereksinimi olan bulgularımızın da olduğunu vurguluyoruz. Sadece Covid-19 değil, çocuklarda tanımlanmış özel bir durum var. Covid-19'dan daha çok çocuklarda bu hastalık grubuyla uğraşıyoruz. Covid-19 geçirdikten 4 ay, belki daha fazla zaman sonra çoklu organ inflamasyonuyla giden 'MIS-C' dediğimiz bir tablo ile savaşıyoruz. 'MIS-C' dediğimiz bu durumda kalp yetmezliği, kalp damarlarındaki genişlemeler, ensefalit, daha uzun süreli ateş, karın ağrısı ishal ve döküntüler gibi çoklu organ ve sistemlerde yetmezlikler gibi yoğun bakım ihtiyacı gerektirecek hatta ölümle sonuçlanabilen vakaları görmekteyiz. Sadece çocuklar değil erişkinler için de önemli bir risk teşkil etmekte" dedi.

Prof. Dr. Çiftdoğan, aşılamayla çocukların aile bireyleri ve diğer yetişkinlere Covid-19'u bulaştırmasının önlenebileceğini ve MIS-C'nin de engellenebileceğini vurguladı.

Oğlu Tunahan Koca (4) ile Covid-19'a yakalanan, evli ve 2 çocuk annesi Irmak Koca (25) da hastalık sürecini anlattı. Covid-19'u annesinden kaptıklarını belirten Koca, "Psikolojik olarak insan ister istemez etkileniyor. Sürekli yatmak istiyorsun. Hareket etmek istemiyorsun. Allah'a şükürler olsun ki çocuğumda ise hiçbir olumsuzluk gözlemedim" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 13.10.2021 11:40
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