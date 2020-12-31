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Prof. Dr. Çelen: Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, koronavirüs aşısının ilk dozunun da koruma sağladığını belirterek, "Aşının ne zamandan sonra korumaya başladığı ile ilgili birkaç tane olgu var. Görünen o ki aslında tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor. Bir aşıdan dahi koruyuculuk sağlanabilir mi? Evet sağlanabilir ama biz yine de yüksek düzeyde koruyuculuğu sağlamak açısından iki aşımızı yapalım" dedi.

31 Aralık 2020 Perşembe 09:38
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Prof. Dr. Çelen: Tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor

Türkiye'de Faz-3 çalışmaları kapsamında 12 şehirde 25 merkezde gönüllü vatandaş üzerinde uygulanan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının ikinci dozu, geçen günlerde Diyarbakır'da da yapılmaya başlandı. İlk aşıdan sonra koronavirüse yakalanma oranı ve aşının koruyuculuğuyla ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşılama öncesi gönüllüler üzerine yapılan çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Çelen, "Aşıya geçmeden önce hastaların hem PCR testine hem de antikor testine baktırıyor. İkisinin de sonucunun negatif olması durumunda iki gün sonra da aşısını yapıyoruz. 14 gün sonra da ikinci aşıyı yapıyoruz" diye konuştu. 

'BİRİNCİ AŞIDAN SONRA KORUYUCULUK YÜZDE 70'LERDE'

Birinci aşıyı olanların koronavirüse yakalanma ihtimaliyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Çelen, şunları söyledi:

"Birinci aşıyı olan kişi Covid-19'a yakalanabilir mi? Birinci aşı onu yine de tek aşı olmasına rağmen korur mu? Ya da ne zamandan sonra korumaya başlar. Bununla ilgili birkaç tane olgumuz oldu. Görünen o ki aslında tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor. Bu koruma aslında dördüncü veya beşinci günden sonra da oluşabiliyor. Fakat klinik çalışmalarda belli bir sistem vardır. Sistem gereği iki aşı yapıldıktan sonraki 15'inci günde antikora bakılır. Yani birinci aşıdan 28 gün sonra bakılıyor. Aşının koruyuculuk oranı yüzde 94'lerde. Acaba birinci aşıdan bir hafta sonra ya da on gün sonra bakılsaydı koruyuculuk olmaz mıydı? Muhtemelen olurdu fakat bu oran yüzde 70'lerde olacaktı. Bir aşıdan dahi koruyuculuk sağlanabilir mi? Evet sağlanabilir. Ama biz yine de yüksek düzeyde koruyuculuğu sağlamak açısından iki aşımızı yapalım ve ikinci aşıdan 15 gün sonra koruyucu antikor titremize bakalım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇelenKoronavirüsAşı
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