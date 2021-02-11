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Prof. Dr. Ayaz: Hayvanlarda koronavirüs mutasyona uğrayabilir

Tarım Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Ayaz, hayvanlarda da koronavirüsün mutasyona uğrayabileceğini söyledi.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:33
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Prof. Dr. Ayaz: Hayvanlarda koronavirüs mutasyona uğrayabilir

ANKARA - Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Tarım Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, mutasyon geçiren koronavirüsün hayvanlardaki etkisini DHA’ya değerlendirdi. Ayaz, Covid-19’un hayvanlarda da mutasyon geçirebileceğine işaret ederek, "Hayvanlarda koronavirüs mutasyona uğrayabilir. Özellikle virüsün farklı türlere geçişi esnasında bu türlere adapte olabilmesi için meydana gelen reaksiyonlar mutasyonları tetikleyebilmekte. Bu kapsamda en önemli örneği özellikle geçtiğimiz aylarda Danimarka’da vizonlarda ortaya çıkan vakada gördük. Ve buradan insanlara bulaşan virüslerin mutasyona uğramış olduklarını gördük" dedi.

'MUTASYON OLABİLİYOR'

Ayaz, mutasyona uğrayan virüsün hayvanlarda yeni bir etkiye sahip olduğuna dair bir bulgunun şu an olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bu yeni varyantların hayvanlarda bulaşma ve duyarlılık açısından yeni bir etkisi olup olmadığı konusunda henüz yeterli bilgi ve çalışma mevcut değil. Fakat Covid-19 etkeni virüs ile alakalı olarak genel bildiğimiz şu ana kadar çeşitli hayvan türlerinin virüse karşı duyarlı olduğudur. Özellikle vizon ve kedilerde hem hastalığın oluşabildiği hem de bunların kendi aralarında ve insanlara bulaştırabilme özelliği gösterdiği ortaya çıktı. Ama tabii ki bu yanlış anlaşılmasın ‘Covid-19’a karşı bütün hayvanlar duyarlıdır’ manasına da gelmiyor. Özellikle gıda üretiminde kullanılan kanatlı hayvanlar, sığır gibi çiftlik hayvanlarının ise etkene duyarlı olmadığını biliyoruz. Ama mutasyon olabiliyor. Çünkü etken hayvanlarda yeni bir türe bulaştığı taktirde bu türe adapte olabilmek için çeşitli mutasyonlar tetikleniyor. RNA’lı virüslerde bu doğal bir süreç."

'ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ KISITLANMALI'

Ayaz, bu nedenle insanlardan hayvanlara doğru olan bulaşmanın kontrol altına alınması ve bu bulaşmaların takip edilmesi gerektiğini kaydederek, "Bu bağlamda da özellikle hayvanların yoğun ve bir arada yaşadığı ve farklı türlerin bir arada yaşadığı; hayvan barınakları, hayvanat bahçeleri, çiftlikler, pet shoplar gibi yerlerde mümkün olduğunca ziyaretçi girişleri kısıtlanmalı, aktif Covid-19 hastalarının ve Covid-19 hastaları ile temaslı kişilerin buraya gelişleri, hayvanlarla yakın temasları sınırlandırılmalı. Yine hayvanlarla aynı ortamlarda bulunan kişilerin aynen diğer insanlarla olduğu gibi maske ve mesafe tedbirini almaları önem taşıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim AyazHayvanlarMutasyonKoronavirüs
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