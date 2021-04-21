Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1312
ALTIN
472.281
DOLAR
8.1851
STERLİN
11.3853
EURO
9.8278
Giresun Belediyesi yöresel ürün satış pazar projesi yaptıracak
Giresun Belediyesi yöresel ürün...
Midyat Ulucami'de kapalı semt pazarı, mescit ve idare binası yaptırılacak
Midyat Ulucami'de kapalı semt...
Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 81 öğretim...
Su kaynağı ihale usulü ile kiraya veriliyor
Su kaynağı ihale usulü...
TBMM 10 adet memur alımı yapacak
TBMM 10 adet memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Altuntaş: VLP temelli Covid-19 aşısı sonbaharda hazır olabilir

Koronavirüse karşı geliştirilen virüs benzeri parçacık (VLP) temelli aşı adayında Faz-1 çalışmasının yürütüldüğü Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, "Her şey yolunda giderse aşı, sonbaharda vatandaşın kullanımına hazır olabilir" dedi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:58
4 Okunma
Prof. Dr. Altuntaş: VLP temelli Covid-19 aşısı sonbaharda hazır olabilir

ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi olan aşının Faz-1 çalışması, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülüyor. Faz-1 kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da gönüllü oldu.

Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. Başhekim Altuntaş, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmaları Merkezi’nde Covid-19 aşı çalışmalarına yaklaşık 1 yıl önce başladıklarını söyledi. Altuntaş, bilim insanları Mayda ve İhsan Gürsel çiftine teşekkür ederek, "Türk insanına güvenildiği zaman neler yapılabileceğini gösteren çok güzel örnekler" dedi.

'İKİNCİ DOZLAMAYA BAŞLADIK'

Prof. Dr. Altuntaş, "VLP 'virüs benzeri partikül' demektir. Virüsün 4 partikülünü kopyalıyor, infeksiyon yapmayan şeklini taklit etmiş oluyoruz. Bunların kliniğini yaptıktan sonra da biz bu aşıları cilt altına 1'inci ve 21'inci gün olmak üzere 2 doz şeklinde uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra da 24 saat aşının takibini yapıyoruz. Yani herhangi bir lokal ya da sistematik bir bulgu olup olmadığını takip ediyoruz. İlk 24 saat bizim için çok değerli. İlk 24 saat burada izliyoruz. Herhangi bir olumsuz durum oluşmazsa gönüllüyü taburcu ediyoruz ardından uluslararası kabul gören çerçevede belirli aralıklarla bunun takibini yapıyoruz. İlk dozlamayı bitirdik. 2'nci dozlamaya da başladık. Bu da hızlı gidiyor. Bu noktada aşının bizim gördüğümüz herhangi bir reaksiyonun oluşmadığını söyleyebilirim. Sadece biz değil Bağımsız Veri İzleme Komitesi de çalışmanın her aşamasını her an takip etmekte" diye konuştu. 

'SONBAHARDA KULLANIMA HAZIR OLABİLİR'

Başhekim Altuntaş, Faz-1'de 36 gönüllünün olduğunu belirterek, "Faz-1 çalışmasının ardından Faz-2 çalışmasına geçilecek. Faz-2 çalışması biraz daha uzun bir süreç. Yaklaşık 200'ün üzerinde bir gönüllü gerekiyor, daha büyük bir gönüllü grubundan oluşturulmakta. Yerli aşımız olan VLP aşısının Faz-2 çalışmalarına haziran ayının ilk haftasında başlamış olacağız. Şimdiden gönüllülerimizi hazırlayamaya gayret etmekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve 18 yaşın üzerinde olan vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyoruz; çünkü bunu milli bir sorumluluk olarak algılamak lazım, insanlığa faydalı olarak algılamak lazım. Ülke olarak takım oyununu çok iyi çıkarabilirsek ağustos ayında da Faz-3 çalışmasına geçebilir, ondan sonra da bunun ticari bir ürün olarak piyasaya sürülmesi, vatandaşın kullanımına sunulması gerçekleşebilir. Her şey yolunda giderse sonbaharda vatandaşın kullanımına hazır olabilir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VLP Temelli Covid19 AşısıSonbaharProf. Dr. Altuntaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının çocuklarda uygulanabilir tarafına geldik
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının çocuklarda uygulanabilir tarafına geldik
Etkili bir detoks programı için 6 ipucu
Etkili bir detoks programı için 6 ipucu
Sorunlu bir cildin önüne geçmek…
Sorunlu bir cildin önüne geçmek…
Merdiven altı üretilen maskelere dikkat!
Merdiven altı üretilen maskelere dikkat!
Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
Prof. Dr. Aydın: Tam kapanmayı ısrarla öneriyorum
Sorunlu bir cildin önüne geçmek sizin elinizde
Sorunlu bir cildin önüne geçmek sizin elinizde
Avrasya Hastanesi’nde “Çocuk Sağlığı” Konuşuldu
Avrasya Hastanesi’nde “Çocuk Sağlığı” Konuşuldu
‘Koronavirüs hastaları ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor'
‘Koronavirüs hastaları ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor'
Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor
Doğu Karadeniz'de vakalar artıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma