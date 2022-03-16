Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.095,52
ALTIN
906,36
DOLAR
14,71
STERLİN
19,27
EURO
16,20
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
TCDD 82 Makinist alacak
TCDD 82 Makinist alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı 10.000 sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Prof. Dr. Akın'dan 'rehavet' uyarısı

16 Mart 2022 Çarşamba 15:02
Prof. Dr. Akın'dan 'rehavet' uyarısı

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, "Vaka sayılarındaki düşüş, toplumdaki bıkkınlığa bağlı olarak rehaveti artırabilir. Özellikle önlemler konusunda gösterilen titizlikte azalma olur. Bu da vaka sayılarının artmasına, buna bağlı olarak da hastane kullanımının ve ölümlerine artmasına sebep olabilir" dedi.

Prof. Dr. Levent Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırılması kararını hatırlatarak, bundan sonra bireysel büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Akın, Türkiye'de hala 25 bin yeni vaka çıktığını belirterek, "Eğer siz kendinizi koruma konusunda dikkatli davranmazsanız o zaman vaka sayısını farkında olmadan artırabilirsiniz. Açık alanda maske kaldırıldı ancak açık alanda pek çok kimse hala maskesini takıyor. Sokakta yürüyen insanlarla olan mesafenizi 2 metrenin altında tutacak şekilde koruyamayacağınıza inanıyorsanız muhakkak maske takmanız lazım. Ayrıca kapalı mekanlarda her halükarda risk çok yükseliyor. Şu anda kış mevsimindeyiz havalar da aniden soğudu, kapalı mekanlarda yoğunluk arttı. Bu yüzden muhakkak maskenin takılması lazım" diye konuştu. 

'VAKA SAYILARININ ARTMASINA SEBEP OLABİLİR'

Prof. Dr. Akın, vaka sayılarındaki düşüşle ilgili de "Vaka sayılarındaki düşüş, toplumdaki bıkkınlığa bağlı olarak rehaveti artırabilir. 'Vaka sayıları düşüyor; hastalık artık dünyayı, ülkemizi terk ediyor' diye özellikle önlemler konusunda gösterilen titizlikte azalma olur. Bu da vaka sayılarının artmasına, buna bağlı olarak da hastane kullanımının ve ölümlerine artmasına sebep olabilir. Bunun kesin çözümü kişilerin maskelerini takması ve muhakkak hatırlatma dozu da dahil olmak üzere aşılarını tamamlatması. Aksi takdirde rehavet hastalık zaten ortalıkta bekliyor, 'Nasıl yayılsam, nasıl fırsat bulsam' diye bekliyor. Bizim buna olanak yaratmamamız lazım. Kendimize güvenimiz güzeldir ama o özgüveni fazla kullandığımız zaman kendimize zarar veririz. Hastalığın kimde ne kadar ne şekilde seyredeceği konusunda çok kesin kanıtlar yok. Risk faktörlerini söylüyoruz ama genç birinin de yaşlı birinin de öldüğünü görüyoruz. O zaman aldığınız mikrop miktarı, vücudunuzun o sıradaki direncine bağlı olarak çok etkili olabilir" dedi.

'YENİ VARYANTLAR KARŞIMIZA ÇIKABİLİR'

Prof. Dr. Akın, yeni varyantın söz konusu olabileceğini belirtip, "Yeni varyantın çıkma olasılığını artıran vaka sayısının fazlalığıdır. Ne kadar fazla vaka varsa o kadar yüksek olasılıkla yeni varyantlara gebe olursunuz. Ayrıca Ukrayna'da savaşın yarattığı baskı ve getirdiği yoksulluk, sefillik, sıkıntı toplumda koronavirüs enfeksiyonlarının kontrolünü hemen hemen sıfırlamış durumda. Ukrayna'dan Avrupa bölgesine çok büyük bir göç geliyor. Bu da Avrupa'da yeni bir hareketlenmeye sebep olabilir. Avrupa'daki hareketlenme Türkiye'de yeni hareketlenmeye yol açabilir. O yüzden de bir risk yaratıyor. Bu yüzden de yeni varyantlar Afrika Bölgesi’nden, Amerika kıtasından, Uzak Doğu’dan ya da Asya kıtasından her an karşımıza çıkabilir. Bununla ilgili taramalar yapılıyor. Şu anda yeni varyantlar var ama bu yeni varyantlar dünyayı tehdit edecek, yeni bir dalgalanmaya yol açacak şekilde ortada gözükmüyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hacettepe ÜniversitesiProf. Dr. Levent AkınKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı
Uzmanı ‘Tuza Dikkat Haftası’nda uyardı
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
'AŞIYA İLGİ AZALDI'
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti
Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti
Prof. Dr. Aydın: Daha kötü varyant gelmeyecek
Prof. Dr. Aydın: Daha kötü varyant gelmeyecek
Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor
Seher hemşire: Şiddet olayları bizi üzüyor
Prof. Dr. Erdöl: 14 Mart vatan müdafaasında tıbbiyeli rolünün imza tarihidir
Prof. Dr. Erdöl: 14 Mart vatan müdafaasında tıbbiyeli rolünün imza tarihidir
Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor
Prof. Dr. Fışgın: Artan saldırılar hekimleri meslekten soğutuyor
Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Deltamicron' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Deltamicron' uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma