Plazma nakliyle test sonucu pozitiften negatife döndü! 'Türkiye'de tek'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'tan (27) alınan plazma ile uygulanan tedavinin ardından test sonucu negatife dönen 78 yaşındaki hastanın şu an Türkiye'de tek olduğunu belirterek, “Türkiye'de plazma tedavisinden sonra test sonucu pozitiften negatife dönen başka örnek yok. Hastamızın ileri derecedeki kalp yetmezliğinin, diğer organları da yetmezliğe götürebilme ihtimali her an var" dedi.