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'Plazma, hafif vakalarda kullanılabilir'
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'Plazma, hafif vakalarda kullanılabilir'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, Hindistan'da yapılan araştırmada koronovirüs hastalarında çok az fayda sağladığı sonucuna ulaşılan plazma tedavisinin, hafif vakalarda hala kullanılabilir olduğunu söyledi.

27 Ekim 2020 Salı 11:41
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'Plazma, hafif vakalarda kullanılabilir'

ANKARA - Hindistan'da yapılan araştırmada, nekahet dönemindeki kişilerin bağışladığı plazmanın, hastanede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi görenlere çok az fayda sağladığı sonucunu ulaşıldığı belirtildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, ilk Covid-19'un başladığı Mart ayında plazma tedavisine çok büyük ümit bağlandığına dikkat çekerek, "Çünkü bilindiği gibi plazma tedavisinin 100 yıllık bir geçmişi var. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun bir diğer özelliği de gönüllü olarak burada plazma veren ve bu hastalığı geçiren hastaların plazması alınarak verilebilmektedir. Fakat son zamanlarda Hindistan’da plazma ile ilgili yapılan bir çalışmada anlamlı bir sonuç çıkmadı. Covid-19 için biz plazmada şu an da 'tamamen efektif, yararsız' dersek anlamı yok. Hafif vakalarda başlangıçta vücudun savunma sisteminde sıkıntısı olan hastalarda erken dönemde verdiğimizde yararı var. Alınan plazmalar usulüne uygun yapıldığı zaman tarif edilen ya da raporlanan ciddi bir yan etkisi yok. Dolayısıyla plazma için şuan 'Mutlaka bu tedavi portföyünden çıkarılsın' demenin anlamı yok. Hafif vakalarda hala kullanılabilir ve bunun yeri var" diye konuştu.

'BU TEDAVİ KULLANILABİLİR'

Prof. Dr. Coşar, plazma tedavisinin şu anda başlangıç hastalarında kullanılmasında bir sıkıntı olmayacağını ifade ederek, "Daha önce Covid-19 virüsünü geçiren hastaların plazmasının bu hastalığa yakalanan ve özellikle başlangıç vakalarında yarar sağlayacağını düşünüyorum. Bunu bir noktada daha ileri götürerek yararın ötesinde de bunun istenmeyen etkileri yok, yan etkileri yok. Dolayısıyla şu zamana kadar olduğu gibi hemen tedavi portföyünden bunu çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tedavi kullanılabilir. Bir de bu yapılan çalışmaların hala bir takım metodolojik sorunları da olabiliyor. Belki bundan sonraki yapılan çalışmalarda da umduğumuzdan daha geniş faydası olan çalışmalar da olabilir. Bunu temkinli tutmalıyız" dedi.

Öte yandan Kızılay'ın verilerine göre şimdiye kadar 20 bini aşkın iyileşmiş vatandaş plazma bağışı yaptı. 45 bin ünite immün plazma bileşeni hastalara verilirken, 471 hastaneye plazma gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiAnestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet CoşarHindistanPlazmaHafif VakalarKoronavirüs
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