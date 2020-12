Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden oluyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın yaptığı araştırma çarpıcı verileri ortaya koydu. Araştırmaya göre bir insan her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde yaklaşık beş gram plastik tüketiyor. Bu kadar yüksek miktarda plastik tüketiminin sağlığa zararları hakkında bilgiler aktaran Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, “Şu an dünyada her yıl 300 milyon ton plastik çevreye salınıyor. Maruz kaldığımız plastik tüketim miktarı arttıkça karaciğer kanseri, kısırlık, otizm, tiroit ve pankreas bozuklukları, metabolik sendrom ve obeziteye yol açıyor dedi.