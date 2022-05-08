Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102 adet taşınmazı kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 102...
Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık Ilıca Otel'i yapım karşılığında 30 yıllığına kiraya verecek
Gölcük Belediyesi, Gölcük Yazlık...
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik tahtada doğranan yaklaşık 250 gramlık ete, aşınma sonucu 35-40 civarı mikro plastik partikül karıştığını, bu tahtalarda doğranan gıdaların pişirilmesiyle plastikteki zehirli kimyasalların sağlığı tehdit ettiğini söyledi.

08 Mayıs 2022 Pazar 11:29
Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike

Plastiklerin insan kanına, akciğerine hatta plasentaya kadar ulaştığına yönelik son dönemde dünya genelinde çok sayıda çalışmanın ortaya konulduğunu hatırlatan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik doğrama tahtaları gibi birçok plastik ürünün aşırı kullanımının buna neden olduğunu belirtti. Evlerde ve işletmelerde et ürünlerinin yanı sıra salata malzemeleri hazırlarken kullanılan plastik doğrama tahtalarının aşınmasıyla çok miktarda mikro plastiğin gıdaya bulaştığını vurgulayan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, bunu laboratuvar ortamında yaptığı örnekle de uygulamalı gösterdi.

MİKRO PLASTİKLER ETE KARIŞIYOR

Konuyla ilgili yakın zamanda bilim insanlarının Orta Doğu ülkelerinde yaptığı bir araştırmayı aktaran Doç. Dr. Gündoğdu, hane halkının ya da işletmelerin kullandığı plastik doğrama tahtasında doğranan yaklaşık 250 gramlık bir ete, 35-40 civarı mikro plastik partikül karıştığını kaydetti. Gündoğdu, "Bu plastikler de gıdanın tüketilmesiyle birlikte insan vücuduna alınarak sağlık riski oluşturuyor. Ayrıca bu tahtalarda doğranan gıdaların pişirilmesiyle birlikte plastiklerdeki zehirli kimyasallar da gıdaya bulaşıyor, sağlığı tehdit ediyor. Bu ürün yerine ahşap, mermer, metal ya da cam gibi alternatif diğer malzemeler kullanılabilir. Özellikle et olarak satır kıyma ve kokoreç gibi ürünlerde bu risk daha fazla. Örneğin kıyma, satır yerine makineden geçirilerek yapılırsa plastik kaynaklı sağlık riskini sıfıra indirmiş oluruz" dedi. 

SALATALARDA DA DURUM AYNI

Plastik malzeme üzerinde doğranan salataların suyunda kimi zaman plastik partiküllerin yüzdüğünün görülebileceğine dikkat çeken Gündoğdu, "Beyaz ve yeşil renkteki tahtalar kullanılan salata malzemeleri ile benzer renkte olduğu için mikro partiküllerin fark edilmeleri güç oluyor ve tüketiciler bunu tüketmek zorunda kalıyor. Bir kişinin her gün plastik üzerinde doğradığı 250 gram bir salatayı yediğini düşündüğünüzde, günde 35-40 mikro plastik partikülü de yemek zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Bu tahtaların içerisine renk verici maddeler de katıldığından kimyasal yükü daha fazla oluyor. Ayrıca bunlar geri dönüştürülmüş plastikten yapıldıysa riskin boyutu daha da artıyor" diye konuştu.  

'YIKANSA DA BU BİR KISIR DÖNGÜ'

Araştırmada, gıdaların plastik doğrama tahtalarında kesildikten sonra yıkanmasının mikro plastik riskini bir miktar azalttığının da tespit edildiğini aktaran Gündoğdu, "Ancak burada yıkama esnasında mikro plastiklerin kanalizasyonla, denizlere, sucul ortamlara transfer olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla yıkarken belki kendimizi kısmen kurtarmış olabiliriz ama o mikro plastiklerin denizden elde ettiğimiz balıkların midesine ve sofra tuzları da dahil tüm ürünlere ulaşması mümkündür. Aslında biz plastik doğrama tahtasından yemek yaparken bir yandan o yemekte kullanacağımız deniz tuzunun içerisindeki mikro plastiği üretmiş oluyoruz. Bu bir kısır döngüdür" dedi. 

Gündoğdu, plastiğin yarattığı risklerden kurtulmak için plastikten uzaklaşmak ve plastiğin üretiminin ve tüketiminin azaltılmasını sağlamak gerektiğini sözlerine ekledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çukurova ÜniversitesiSu Ürünleri FakültesiDoç. Dr. Sedat GündoğduPlastik Tahta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgar çiftin çocuk özlemi 15 yıl sonra Türkiye’de son buldu
Bulgar çiftin çocuk özlemi 15 yıl sonra Türkiye’de son buldu
Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüsten henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz
Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüsten henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için katkısız gıdalar tüketilmeli
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için katkısız gıdalar tüketilmeli
Kapalı Ve Tozlu Ortam, Farenjite Zemin Hazırlıyor
Kapalı Ve Tozlu Ortam, Farenjite Zemin Hazırlıyor
Kalp yetmezliğine neden olan pulmoner hipertansiyon için profesörden uyarı
Kalp yetmezliğine neden olan pulmoner hipertansiyon için profesörden uyarı
'Türkiye pandemideki başarısıyla dünyanın dikkatini çekti'
'Türkiye pandemideki başarısıyla dünyanın dikkatini çekti'
DSÖ raporu: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez
DSÖ raporu: Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez
Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor
Prof. Dr. Cantürk: Hastalıklar 'Koronavirüs geçirdim, o yüzden oluyor' diye ihmal ediliyor
DOKTOR SİNAN AKYÜREK İLE ESTETİK HAKKINDA HER ŞEY!
DOKTOR SİNAN AKYÜREK İLE ESTETİK HAKKINDA HER ŞEY!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma