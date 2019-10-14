Panik atağa 'papatya çayı' önerisi

ADANA - Göğüs ağrısı, çarpıntı, terleme ve nefes darlığı gibi belirtiler yüzünden kalp krizi ile karıştırılabilen panik atağın şiddetinin 10 dakika içinde en yoğun düzeye geldiğini belirten Dr. Erdem Önder, atağın kişiye göre 30-45 dakikada içinde kendiliğinden geçtiğini kaydetti. Dr. Sönmez, "Toplumda yüzde 3-4 oranında görülen panik bozukluk, genellikle 20-35 yaş arasında başlamaktadır" dedi.



GÜNDE 3 FİNCAN İÇİLMELİ



Panik atağın tedavi yöntemlerinden bahseden Dr. Sönmez, şunları söyledi:



"Panik bozuklukta ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte uygulanmaktadır. İlaç kullanmak istemeyen hastalarımız, bitkisel yöntemlere de başvurabilir. Psikoterapiyle birlikte uygulanacak bitkisel tedavi yöntemleriyle olumlu sonuçlar alınabilir. Papatya çayı, rahatlatıcı etkisi sayesinde panik atak sorununun en az seviyeye çekilmesine yardımcı olacaktır. Yüksek düzeyde etki seviyesi bulunan papatya çayı günde üç fincan içilmeli."