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Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
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Panik atağa 'papatya çayı' önerisi

Adana'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, papatya çayı içerek 'panik atak' gibi psikolojik sorunlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Panik atağa 'papatya çayı' önerisi

Adana'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, papatya çayı içerek 'panik atak' gibi psikolojik sorunlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:10
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Panik atağa 'papatya çayı' önerisi

ADANA - Göğüs ağrısı, çarpıntı, terleme ve nefes darlığı gibi belirtiler yüzünden kalp krizi ile karıştırılabilen panik atağın şiddetinin 10 dakika içinde en yoğun düzeye geldiğini belirten Dr. Erdem Önder, atağın kişiye göre 30-45 dakikada içinde kendiliğinden geçtiğini kaydetti. Dr. Sönmez, "Toplumda yüzde 3-4 oranında görülen panik bozukluk, genellikle 20-35 yaş arasında başlamaktadır" dedi.

GÜNDE 3 FİNCAN İÇİLMELİ

Panik atağın tedavi yöntemlerinden bahseden Dr. Sönmez, şunları söyledi:

"Panik bozuklukta ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte uygulanmaktadır. İlaç kullanmak istemeyen hastalarımız, bitkisel yöntemlere de başvurabilir. Psikoterapiyle birlikte uygulanacak bitkisel tedavi yöntemleriyle olumlu sonuçlar alınabilir. Papatya çayı, rahatlatıcı etkisi sayesinde panik atak sorununun en az seviyeye çekilmesine yardımcı olacaktır. Yüksek düzeyde etki seviyesi bulunan papatya çayı günde üç fincan içilmeli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Panik AtakPapatya çayı
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