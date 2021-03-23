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Pandemide Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli?

Koronavirüs vakalarının tekrar artışa geçtiği şu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirecek olan beslenme şeklinin önemi gittikçe önem taşımaya başlıyor. Hastalığın bağışıklık sistemi ile ilgili olan doğru orantısı nasıl bir yol izlemeli sorularını da aklımıza getiriyor. 

23 Mart 2021 Salı 16:55
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Pandemide Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Edilmeli?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sağlıklı beslenme danışmanı İlknur Özkuş  hem koronavirüs hastalarının hem de bu hastalığın risk grubunda olanların nasıl beslenmesi gerektiğinin anlattı.

İlknur Özkuş, “Tüm bunlara göre koronavirüs testi pozitif çıkmış ya da risk grubunda olan kişilerin tüm besin öğelerini doğru dengeli ve yeterli bir şekilde alması gerekmektedir yani diğer bir deyişle sağlıklı bir diyet yapmalıdır. Yapılan bu diyetle tüketilen tüm gıdaların doğal olmasına dikkat etmeli Ve bu süreçte de tüm uzmanların önermiş olduğu doğru su miktarını da tüketmelidir. Vücudun yeteri kadar sıvı almış olması vücut içerisindeki hastalık yapıcı toksinlerin de dışarı atılmasına yardımcı olur mevsime ait taze sebze ve meyveler beslenmede büyük önem taşımaktadır” açıklamasında bulundu.


İlknur Özkuş ayrıca, “Bu dönemde yapılacak en büyük hata da sigara ve alkol kullanımını arttırmak karbonhidrat tüketimi dengesini bozmak fastfood  ağırlıklı beslenmek.Gerek testi pozitif çıkmış olanlar gerekse bu risk grubunda olan kişiler bu tüketimlerde mutlaka kaçınmalıdır. Özellikle bağışıklık sistemine büyük etkisi olan D vitamini eksikliğine dikkat etmeli mümkün oldukça doğal gıdalar yoluyla bu vitamin eksikliğinin giderilmesi gerekir gerek görülen yerde doktor onayı ile takviye edici gıda alınabilir, doğal bitki çayları da bu zorlu süreci kolay bir şekilde atlatmanıza yardımcı en büyük etkenlerden biridir uyku düzenine dikkat etmek ve hafif tempolarda egzersizler yapmakta yine bu süreci kolay bir şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır beden ve zihin dinlenmesinin yeteri kadar yapılması durumunda bu hastalığın bulaşması ya da vücut içerisindeki seyrinin azalmasında büyük iyileşme gösterir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiBeslenme
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