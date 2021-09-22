Pandemide Kalbini İhmal Etme

Geçtiğimiz hafta Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve facebook canlı yayınında Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal pandeminin kalp hastalıklarındaki olumsuz etkilerinden, aşılanmanın öneminden, aşı sonrası bu hastalığın kalp hastalıklarında nasıl seyrettiğinden, kalp sağlığı için ihmal edilmemesi gereken hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Dijital panel ile gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan moderatör Gönül Dilek, “Avrasya Hastanesi kalp sağlığınız için her türlü cerrahi müdahalenin, girişimsel müdahalenin ve açık kalp ameliyatlarının yapılabildiği ameliyathaneleri, anjiyo ünitesi, 9 yataklı koroner ve 5 yataklı KVC yoğun bakım üniteleri ile, ileri teknolojik cihazları ile 7/24 hizmetinizde. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi başhekimi, aynı zamanda binlerce hastaya yaşamın en kritik çizgisinde uzanan o başarılı ellerin sahibi kalp ve damar cerrahi uzmanımız Prof. Dr. Ali Rıza Cenal bugün bizlerle. Öncelikle size toplum adına teşekkür ederek başlayalım bir sürü mesaj geldi size ve hastanemize selamlarını ileten hastalarımız oldu. Yine bu dönemde, pandemi döneminde değerli hocamla ve ekipte yer alan diğer hocalarımızla birçok kez bir araya geldik. Paneller gerçekleştirdik. Kalp sağlığınız için önerilerde bulunduk. Dergimizin yeni sayısında da çok önemli konu içeriklerine yer verdik. O güzel kalbiniz bizler için kıymetli, hep diyoruz “Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir” diye, insanı yaşatan şey de kalbi, bu doğrultuda kalp merkezimizde hizmetlerimizi sunarken, ekibi kurarken büyük hassasiyet gösterildi. Her biri işinin en iyileri, alanında tanınmış isimler, yine donanımlarımızla yenilikçiliği sürekli takip ederek hastalarımızla ileri teknolojiyi buluşturduk” dedi.

Pandeminin kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri nelerdir ve pandemi döneminde kalp hastalarındaki durum değerlendirmesini yapar mısınız?

Kalp hastaları son derece olumsuz etkilendi bu süreçte, özellikle kapanma sürecinde daha çok etkilendiler. Kalp rahatsızlıklarının başında tansiyon, şeker büyük rol aldı. Hastaların kilo alımları arttı. Yüksek tansiyon şikayetleri arttan hastalarda ilave tansiyon ilaçları başlandı. İlk başlarda covid hastalığının sadece akciğere indiği söylenmişti. Kalp ve damar problemlerinin akciğer embolisi geliştiği gözlemlendi. D-dimer testi ile covid ne derece hasar bıraktığı tespit ediliyor. Hiçbir belirtisi olmayan hastalarda pulmoner emboli gelişti.

Kalp hastalığım aşı öncesi / sonrası covid’e yakalanırsam nasıl seyreder?

Aşı olmama durumu tabii ki daha kötü aşı olmalıyız. Toplumun büyük bir kısmı aşının miyokardit denen hastalığı ortaya çıkaracağına inanıyor fakat bu abartılıyor binde bir risk vardır aslında covid geçiren hasta aşı olduğunda hastalığı daha kolay atlatabiliyor. Toplumun büyük bir kısmı aşılanma konusunda tereddütlü ama aşı olmalıyız. Önce sinovac sonra biontech aşıları geldi ülkemize ben özellikle biontech aşısını öneriyorum bu aşının az yan etkileri olduğunu düşünüyorum elimizde böyle bir imkan varken biontech aşısı olmalarından yanayım. Kalp hastalarıma biontech aşısı olmalarını öneriyorum.

Kalp sağlığı için hangi şikayetler ihmal etmeden, bekletmeden hastaneye başvurmalılar?

Hastanemizde açık kalp ameliyatları yapılmakta her hastamız işleme alınmadan PCR testleri yapılıyor. Aldığımız önlemler sayesinde içimiz bu konuda çok rahat sıkı tedbirlerimiz var pandemi var diye sağlığınızı ihmal etmeyin hastanemiz de bu konuda oldukça önemli tedbirler alınıyor. Özellikler göğüs ağrısı, çarpıntı nefes darlığı, dm, sigara aile öyküsü gibi risk faktörleri varsa sıkı kontrollerden geçirilmeli bu durumlarda en yakın sağlık kurumuna başvurmalısınız.

Hastanemizde gerçekleştirdiğiniz cerrahi işlemlerden kısaca bahseder misiniz? Hangi ameliyatlar yapılmakta?

Hastanemizde açık kalp ameliyatları yapılıyor gerek yurtiçinden ve yurtdışından hastalarımız bizi tercih ediyor. Varis ameliyatlarında gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz 20 yıldır çok eski ve güvenilir bir ekiple beraber çalışıyoruz. Hastanemiz kalp merkezi unvanına aldı. By-Pass ameliyatları da gerçekleştiriyoruz.

BY-PASS Ameliyatlarını çalışır kalpte yaptığınız söyleniyor biraz bahseder misiniz?

Evet bu mümkün yaklaşık 25 yıldır çalışır kalpte bypass ameliyatları güvenilir bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Kalp krizi geçirdiğini hisseden kişi veya yanındaki yakını o an ne yapılmalı?

Böyle bir durumda en yakın sağlık kurumuna başvurmalısınız çünkü kalp durduğunda 2-3 dakikalık müdahale süresi vardır. Sağlık ekibi gelene kadar hastaya kalp masajı yapılmalıdır. İlk müdahale oldukça hayati önem taşır. Toplum ilk yardım konusunda eğitim almalı ve bilinçlendirilmeli, hastaya en azından sağlık kuruluşuna gidene kadar ilk müdahale yapılmalıdır.

ELİF HAYVALI