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Pandemide inme belirtilerine rağmen hastalar doktora gitmedi

02 Kasım 2021 Salı 12:33
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Pandemide inme belirtilerine rağmen hastalar doktora gitmedi

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Covid-19 pandemi döneminde inme belirtileri görülmesine rağmen hastaneye gitmekte tereddüt eden hastalar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topçuoğlu, "Eğer yüzde kayma, kolda kuvvetsizlik ve konuşma bozukluğu varsa inme geçiriyor olabilirsiniz ve 112’yi aramanız gerekli. Akut inmenin tedavisi vardır ama bu tedavi belirli süre içindedir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İnme Ünitesi ve Nöroloji Yoğun Bakımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, inmenin beyin damarlarının tıkanması veya beyinde meydana gelen kanamalar sonucunda oluşan vücuttaki fonksiyon kaybı olduğunu, akut olarak ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Topçuoğlu, Türkiye’nin sağlık hastalıkları profili açısından Avrupa ülkelerine benzediğini ve nüfusun giderek yaşlandığını söyleyerek, "Özellikle kadınlarda ortalama yaşam süresi çoktan 80'leri geçti, 84 civarlarına geldi. Bu yaşa kadar sağlıklı gelindiği zaman inme karşımıza önemli bir sorun olarak çıkıyor. Türkiye nüfusu yaşlanıyor, inme sıklığı artıyor. İnmeden ölümler azalıyor; ama inme sıklığı artıyor. Çünkü nüfusumuz giderek yaşlanıyor ve toplumun görünümü tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi oluyor" dedi.

'40 BİNİ ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR'

Prof. Dr. Topçuoğlu, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin geliştiğine dikkat çekerek, "İnmeye ayrı bir önem vermemiz gerekiyor yakın gelecekte. Damar hastalıklarından ölümler yüzde olarak azalmakla birlikte bu hastalıkların sayısı yaşlanma neticesinde arttı. Eskiden inmeden hastaların üçte biri ölürken bugün hastaların onda biri ölmüyor belki. Daha iyi bir sağlık hizmeti yürütebiliyoruz; ama sayı 50 binden 300 bine çıkınca inmenin oluşturmuş olduğu ölüm sayısı artıyor. İnme erkeklerde 3'üncü, kadınlarda da 4'üncü en çok öldüren hastalık olarak görülüyor Türkiye’de. Türkiye’de yılda 200 bin inme vakası yaşanırken bunun 40 bini ölümle sonuçlanıyor" ifadelerini kullandı.

'İNME HASTALARI DAHA GEÇ GELİR OLDU'

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Covid-19 pandemi döneminde inme belirtileri görülmesine rağmen hastaneye gitmekte tereddüt eden hastalar olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Pandemi döneminde bazı inme türlerinde artış oldu. Pandemi döneminde inme belirtilerini gördüğü zaman bile hastalar, 112’yi arayıp hastaneye gelmede gecikti. İnme hastaları daha geç gelir oldu hastaneye. Eğer vücudunuzda yüzde kayma, kolda kuvvetsizlik ve konuşma bozukluğu varsa inme geçiriyor olabilirsiniz ve 112’yi aramanız gerekli. Akut inmenin tedavisi vardır; ama bu tedavi belirli süre içindedir. En geç 4,5 saat içinde inmeye müdahale edilmesi gerekiyor. Erken tedavi bu vakalarda çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılındaki rakamlarına göre yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor. Her 40 saniyede bir inme meydana geliyor. Her 40 dakikada bir dünyada 1 hasta ölüyor. İnme önemli bir öldürücü hastalıktır, sakat bırakan hastalıktır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiInme Belirtileri
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