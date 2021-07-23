Pandemi sürecinde online zayıflamaya ilgi arttı

İZMİR - Pandeminin neden olduğu kilo problemi, online diyet ve yaşam koçu desteğiyle tersine döndü. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Merve Erkan, "Danışanlarımız online diyetle birlikte yaşam koçu programlarımızı tercih ediliyor. Kişiler kilo verirken aynı zamanda psikolojik olarak daha da rahatlıyor" dedi.





Pandemi döneminde hareketsizlik başta olmak üzere çeşitli nedenlerden kilo almaya daha elverişli bir ortam oluştu. Bu zorlu süreçte danışanlara online diyetin yanı sıra yaşam koçu desteği de sağladıklarını belirten Songül Yıldırım'ın kurucusu olduğu Sade Derma Estetik Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Merve Erkan, "Online diyet uygulaması sayesinde zayıflama ve sağlıklı beslenme imkanı sunduk. Pandemi döneminde genellikle sedanter yaşama geçildi. Biz de burada hemen devreye girerek diyetisyen ve yaşam koçu desteği sağlamak için harekete geçtik. Bu süreçte kilo veren kişileri spor yapmaya yönlendirdik aynı zamanda yaşam koçu programıyla da destek verdiğimiz için çok daha olumlu sonuçlar elde ettik. İzmir'in yanı sıra tüm Türkiye'den çok sayıda danışanımıza ulaştık. Farklı ülkelerden bize ulaşan danışanlarımıza da destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





"DENGESİZ BESLENMEK VÜCUTTA STRESİ ARTTIRIYOR"





Dengeli beslenmenin önemini anlatan Mine Merve Erkan, online diyet ve yaşam koçu desteğiyle danışanlarını pandeminin olumsuz etkilerinden uzak tuttuklarına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:





"Pandemi döneminde evde kalan çoğu kişi kilo alırken, bizler danışanlarımızı bu süreçten uzak tutarak kilo vermelerini ve pandemi sonrası normalleşme sürecine daha kolay uyum sağlamalarını sağladık. Dengesiz beslenme vücutta stresi arttıran bir duruma neden oluyor. Yanlış beslenir ya da ya da yanlış diyetler uygularsanız vücut stresi daha da artar. Ne kadar sağlıklı, dengeli ve doğru beslenirseniz vücudunuz o kadar rahatlar. Tempolu çalışan da biriyseniz; dengeli beslendikçe verimlilik artmaya başlar."





"ZAMAN VE MEKAN PROBLEMİ ORTADAN KALKIYOR"





Online diyetin zaman ve mekan avantajı olduğunu vurgulayan Erkan, "Online destek sağlamak zaman ya da mekan problemini ortadan kaldırıyor. Biz danışanımıza, danışanımız da bize istediği zaman ulaşabiliyor. Dışarıda yemek yemek isteyen danışanımız anında menüyü bize ulaştırıyor. Biz de menüye bakarak hangi yemekleri tüketmesi gerektiğini söylüyoruz. Yemek istediği üründe porsiyon kontrolü yapmasını sağlıyoruz. Eğer alkol tüketmek istiyorsa sonrasında ne yemesi gerektiği konusunda bilgi sağlıyoruz. Verdiğimiz destek sayesinde danışanlarımız kilo vererek süreci çok daha sağlıklı atlatıyor" diye konuştu.