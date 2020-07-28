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Pandemi nedeniyle aşıları erteleyen ailelere uyarı

TOPLUM sağlığı açısından büyük önem taşıyan bebeklik ve çocukluk çağında yaptırılan aşılar, koronavirüs salgını nedeniyle aileler tarafından ihmal ediliyor. Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nur Bekmezci Çilingiroğlu, çocukların aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazandığını ifade edip, aileleri uyardı. Menenjit, çiçek ve kızamık gibi hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin etkili aşılama programı sayesinde azaldığını anlatan Çilingiroğlu, "Ülkemizdeki aşılama takvimi pandemi döneminde de değişmedi. Ama aileler bu süreçte çok tedirgin. Aşıları yaptırıp yaptırmama konusunda kararsız. Pandemiye rağmen aşıların mutlaka yapılması gerekir" dedi.

28 Temmuz 2020 Salı 10:09
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Pandemi nedeniyle aşıları erteleyen ailelere uyarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek oranlara ulaşmış bir aşı uygulamasını sürdürüyor. Ancak son aylarda pandemi nedeniyle birçok aile çocuklarının aşılarını erteledi. Uzmanlar ise aşıların çocukları, en az şu an yaşanan kadar önemli tehlikelerden koruduğuna dikkat çekerek aşıların ertelenmemesi için aileleri uyardı. Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nur Bekmezci Çilingiroğlu, çocukların aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazandığını ifade etti. Menenjit, çiçek ve kızamık gibi hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin etkili aşılama programı sayesinde azaldığını anlatan Çilingiroğlu, "Ülkemizdeki aşılama takvimi pandemi döneminde de değişmedi. Ama aileler bu süreçte çok tedirgin. Aşıları yaptırıp yaptırmama konusunda kararsız. Pandemiye rağmen aşıların mutlaka yapılması gerekir. Sağlık ocaklarında düzenli bir aşı takvimi var. Bakanlığımızın yaptığı aşıların da tarihleri bellidir. Ailelere bu tarihler bildiriliyor. Bu tarihlerde maskelerini takıp genel hijyen kurallarına dikkat ederek yanlarına dezenfektan ve kolonya alıp aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Özel aşıları da kendi çocuk doktorlarının önerdiği aşı çizelgesine uygun şekilde yaptırmalarını istiyoruz. Pandemi nedeniyle bunu ertelemesinler. Çünkü bu kez başka sıkıntılar yaşayabilirler. Bu aşıların hepsi çocuklar için hayati öneme sahip. Toplum sağlığı için çok önemli. Bir çocuğun aşılanmaması başka çocukların hayatını tehdit edebilir. Hem bakanlığın zorunlu aşıları hem de özel aşılar doktorun uygun gördüğü tarihlerde yapılmalıdır" dedi.

HER KRONİK HASTALIĞA FARKLI AŞILAMA PROGRAMI

Hepatit B., çocuk felci ya da kızamık aşılarının yapılmaması durumunda çocukların farklı sistemlerinin etkilenebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Çilingiroğlu, her aşının düzenli olarak yapılması gerektiğini hatırlatarak yapılmamasının hem çocuğa hem de toplum sağlığına olumsuz etki edebileceğini dile getirdi. Bulaşıcı hastalıkların bir çocuktan diğer çocuğa geçme riski taşıdığını anlatan Çilingiroğlu, şunları söyledi:

"Özel durumlara sahip çocukların bağışıklığı düşük olduğu için immün yetmezlik gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Kronik hastalıklar, kalp ve akciğer hastalıkları olabilir. Bunlar kendi özel polikliniklerinde takipli hastalardır. Onlara yönelik bazı özel aşılar olabilir. Rutin aşılama programları dışında bu çocuklara farklı aşılar yapılır. Onlar da pandemi döneminde daha da titizlenerek aşılarını ihmal etmemeli. Ama her kronik hastalığa yönelik farklı aşılama programları olabiliyor. Rota virüsüne karşı aşılar önemli. Özel aşı kapsamındaki aşıların da yapılmasını öneriyoruz."

AİLELER TEDBİRLİ

İzmir'de yaşayan 3.5 yaşında ve 1 aylık, iki çocuk sahibi Merve Keskin de çocuklarının aşılar ile birlikte aylık rutin muayeneleri olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde hastaneye gelmekten çekiniyoruz. Ama ister istemez gelmek zorundayız. Şimdiye kadar bir sıkıntımız olmadı. Çocuklar için önlem alamıyoruz. Ama kendimize maske takıp her yüzeye dokunmamaya çalışıyoruz" dedi. 3 aylık bir kızı olduğunu anlatan anne Meltem Sarpar da, "Hastaneye gelmekten çekiniyoruz. Ama gelmeye mecburuz çünkü kızımın kalça çıkığı, göz ve kulak testlerinin yapılması gerekiyor. Aşılarını da ihmal etmemeye çalışıyorum. Kalabalık olmaması için sağlık ocağına giderken çok erken bir saati seçtik. Kendimizce önlemler almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiUzm. Dr. Nur Bekmezci ÇilingiroğluKoronavirüs
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