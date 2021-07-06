ANTALYA - Psikiyatrist Nehir Kürklü, Covid-19 nedeniyle günlük hayatta değişen alışkanlıkların pandemi sonrası da uzun süre devam edeceğini belirterek, "Pandemi kaygısı bir süre daha devam edecek ancak bu çok normal" dedi.



Pandemi sonrası eski hayata kalınan yerden devam edilmesinin zorlu süreç olacağını anlatan psikiyatrist Nehir Kürklü, “Aşamalı bir süreçle eski hayata dönülecek. İnsanlar uzun süre tokalaşamayacak, öpüşemeyecek, sarılamayacak, maskeleri hemen çıkaramayacak, poşetleri yıkama alışkanlığından vazgeçemeyecek. Pandemi kaygısı bir süre daha devam edecek ancak bu çok normal" diye konuştu.



'GEÇMİŞ ÖZLENİYOR'



Alışkanlıkların ve davranış şekillerinin 1,5 yıldır değiştiğini dile getiren Nehir Kürklü, pandemi sonunda insanlarda kaygı ve kontrolün bir süre daha etkisini göstereceğini kaydetti. Değişen alışkanlıklar ve davranış şekilleriyle birlikte pandemi döneminde düşünsel anlamda insanların geçmişe özlemlerinin arttığını belirten Kürklü, bu özlemin sosyal medyada paylaşılan eski fotoğraflarla anlatıldığına değindi. Bu dönemde insanların sosyal hayattan uzaklaştığına dolayısıyla hayatlarına yeni anılar katamadığına dikkat çeken Kürklü, “Bu nedenle geçmişten anılar paylaşılıyor. Geçmiş özleniyor. Hayat ne kadar normal olursa ne kadar sosyallik artarsa o kadar yeni anı biriktirilebilir. İnsanlar, yeterli zihinsel uyaranları aldıkları zaman yeni anılar eklenir. Zihin uyaransız kaldığı zaman bilinçaltı devreye girerek eski günler düşünülür" dedi.



'DURGUNLUK VE İÇE DÖNÜKLÜK GEÇMİŞİ DÜŞÜNDÜRÜR'



Çok basit gibi görünen müzik dinlemek, kitap okumak ve spor yapmak gibi aktivitelerin zihni uyararak, bilinçaltının devreye girmesine engel olduğunu anlatan Kürklü, “İnsan genellikle mutsuz olduğu zaman daha durgun ve içine dönüktür. Bu nedenle de geçmiş daha fazla düşünülür. Dışa dönük etkileşim azaldığında çok fazla geçmişte kalınır. Bu da psikolojiyi etkiler. Birey daha depresif olabilir, geleceğe dair umutsuzluk yaratabilir" diye konuştu.



Bu dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 vakalarının bir azalıp bir çoğaldığına, varyantların ortaya çıktığına dikkat çeken Nehir Kürklü, “Bu durum bir belirsizliğe neden oluyor. Virüsün sürekli değişkenlik göstermesi ve bu döngünün sık yaşanması, insanlarda umutsuzluğa neden oluyor. Eski güzel günlerin tekrar yaşanamayacağı düşünülüyor" dedi.



Yaşanan durumun kabullenilmesinin kişiyi rahatlatacağını da sözlerine ekleyen Kürklü, bu dönemde herkesin kendine en iyi gelen şeyleri yapması gerektiğini söyledi.