Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1387.39
ALTIN
504.58
DOLAR
8.6770
STERLİN
12.0077
EURO
10.2720
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
TED Üniversitesi 13 Araştırma...
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...
12 adet spor sahası onarım işi yaptırılacak
12 adet spor sahası...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Pandemi kaygısı bir süre daha devam edecek'

06 Temmuz 2021 Salı 14:40
7 Okunma
'Pandemi kaygısı bir süre daha devam edecek'

ANTALYA - Psikiyatrist Nehir Kürklü, Covid-19 nedeniyle günlük hayatta değişen alışkanlıkların pandemi sonrası da uzun süre devam edeceğini belirterek, "Pandemi kaygısı bir süre daha devam edecek ancak bu çok normal" dedi. 

Pandemi sonrası eski hayata kalınan yerden devam edilmesinin zorlu süreç olacağını anlatan psikiyatrist Nehir Kürklü, “Aşamalı bir süreçle eski hayata dönülecek. İnsanlar uzun süre tokalaşamayacak, öpüşemeyecek, sarılamayacak, maskeleri hemen çıkaramayacak, poşetleri yıkama alışkanlığından vazgeçemeyecek. Pandemi kaygısı bir süre daha devam edecek ancak bu çok normal" diye konuştu. 

'GEÇMİŞ ÖZLENİYOR'

Alışkanlıkların ve davranış şekillerinin 1,5 yıldır değiştiğini dile getiren Nehir Kürklü, pandemi sonunda insanlarda kaygı ve kontrolün bir süre daha etkisini göstereceğini kaydetti. Değişen alışkanlıklar ve davranış şekilleriyle birlikte pandemi döneminde düşünsel anlamda insanların geçmişe özlemlerinin arttığını belirten Kürklü, bu özlemin sosyal medyada paylaşılan eski fotoğraflarla anlatıldığına değindi. Bu dönemde insanların sosyal hayattan uzaklaştığına dolayısıyla hayatlarına yeni anılar katamadığına dikkat çeken Kürklü, “Bu nedenle geçmişten anılar paylaşılıyor. Geçmiş özleniyor. Hayat ne kadar normal olursa ne kadar sosyallik artarsa o kadar yeni anı biriktirilebilir. İnsanlar, yeterli zihinsel uyaranları aldıkları zaman yeni anılar eklenir. Zihin uyaransız kaldığı zaman bilinçaltı devreye girerek eski günler düşünülür" dedi.

'DURGUNLUK VE İÇE DÖNÜKLÜK GEÇMİŞİ DÜŞÜNDÜRÜR'

Çok basit gibi görünen müzik dinlemek, kitap okumak ve spor yapmak gibi aktivitelerin zihni uyararak, bilinçaltının devreye girmesine engel olduğunu anlatan Kürklü, “İnsan genellikle mutsuz olduğu zaman daha durgun ve içine dönüktür. Bu nedenle de geçmiş daha fazla düşünülür. Dışa dönük etkileşim azaldığında çok fazla geçmişte kalınır. Bu da psikolojiyi etkiler. Birey daha depresif olabilir, geleceğe dair umutsuzluk yaratabilir" diye konuştu.

Bu dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 vakalarının bir azalıp bir çoğaldığına, varyantların ortaya çıktığına dikkat çeken Nehir Kürklü, “Bu durum bir belirsizliğe neden oluyor. Virüsün sürekli değişkenlik göstermesi ve bu döngünün sık yaşanması, insanlarda umutsuzluğa neden oluyor. Eski güzel günlerin tekrar yaşanamayacağı düşünülüyor" dedi. 

Yaşanan durumun kabullenilmesinin kişiyi rahatlatacağını da sözlerine ekleyen Kürklü, bu dönemde herkesin kendine en iyi gelen şeyleri yapması gerektiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Psikiyatrist Nehir KürklüCovid19Pandemi Kaygısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
İllerin haftalık vaka sayısı haritası güncellendi
Bakan Koca: Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü
Bakan Koca: Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'tek doz' açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan 'tek doz' açıklaması
Binlerce kişiye tanı koyulan pandemi polikliniği boş kaldı
Binlerce kişiye tanı koyulan pandemi polikliniği boş kaldı
1 yıldır filyasyon yapan sağlıkçı: En sakin günleri yaşıyoruz 
1 yıldır filyasyon yapan sağlıkçı: En sakin günleri yaşıyoruz 
İnternette satılan zayıflama ilaçlarında ölüm riski
İnternette satılan zayıflama ilaçlarında ölüm riski
Uz. Dr. Yıldız: Havalar ısındı, klimaya dikkat
Uz. Dr. Yıldız: Havalar ısındı, klimaya dikkat
Yerli aşı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başladı
Yerli aşı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başladı
YAZIN CİLDİMİZ İÇİN NE YAPMALIYIZ?
YAZIN CİLDİMİZ İÇİN NE YAPMALIYIZ?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma