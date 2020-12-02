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'Pandemi dönemi erkeklerde cinsel isteksizlik arttı'

ADANA'da, Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, koronavirüs dönemi artan kaygı bozukluğu ile birlikte eskiden kadınlarda görülen cinsel isteksizlik sorununun artık erkeklerde daha sık görülmeye başladığına dikkat çekti. Online terapinin yaygınlaşmasıyla erkeklerin sorunlarını daha rahat anlatmaya başlamasının bunda etkisi olduğunu belirten Ejder, pandemi dönemi cinsel sorunlarla ilgili buşvuraların ise yüzde 50 oranında arttığını söyledi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:35
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'Pandemi dönemi erkeklerde cinsel isteksizlik arttı'

Pandemi dönemi sosyal yaşamın kısıtlanmasıyla birlikte cinsel yaşamı da etkiledi. Türkiye'nin çeşitli illerine online seans yapan Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, cinsel sorunlarla ilgili başvuruların yüzde 50 oranında arttığını belirterek, çiftler arasında en çok cinsel isteksizlik problemi yaşandığının altını çizdi. Ejder, "Cinsel enerjileri akmadığı için özellikle kadınlarda fibromiyalji, migren gibi hastalıklar daha sık görünmeye başladı. Erkeklerde ise daha çabuk sinirlenme, daha çabuk parlama gibi problemler oldu. O yüzden aslında koronavirüs herkesi psikolojik olarak çok ciddi yıktığı gibi cinsel anlamda da cinsel isteksizlik, aktif cinsellik yaşayamama, aldatma gibi problemlere de sebebiyet verdi" dedi.

'ESKİDEN KADINLARDA GÖRÜLÜRDÜ'

Eskiden kadınlarda görülen bu durumun pandemi dönemiyle erkeklerde artış gösterdiğine dikkat çeken Dr. Obengül Ejder, "Özellikle çalışan çiftler de dışardan enfeksiyon getirme riskinden dolayı beraber olmamayı hatta aynı yatakta bile yatmamayı tercih ediyorlar. Herkes farklı odalarda yatıyor. Bununla birlikte çiftler çok fazla çocuklarla ilgilendiklerinden özellikle kadınlar çok yorgun oldular, evin içinde bunaldılar. Bu da cinsel isteksizlik yarattı. Eskiden kadınlarda görürdük cinsel isteksizlik, gözlemlerime göre pandemi sürecinde erkeklerde de cinsel isteksizlik başladı. Hatta ereksiyon problemleri çok sık geliyor. Kaygı bozukluğu arttıkça erkeklerin de cinsel işlev bozukluklarının sayısı da arttı. Tabi eskiden de başvurular oluyordu ama online terapinin de getirdiği rahatlıkla erkekler de bu sorunla ilgili başvurular biraz daha artmış oldu" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiKoronavirüsDr. Obengül EjderAileEvlilik
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