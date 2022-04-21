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Özlü: Koronavirüsten ders alınmalı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınından ders alınması gerektiğini belirterek, “Koronavirüs olabilir veya başka grip olabilir fark etmez; öksüren, hapşıran, burnu akan, ateşi olan yani solunumsal enfeksiyon bulgusu taşıyan kişilerin mutlaka kendilerini 1 hafta evde izole etmelerini ve sosyal alanlara, kalabalıklara karışmamalarını eğer girmeleri gerekiyorsa da maskelerini takmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

21 Nisan 2022 Perşembe 09:51
Özlü: Koronavirüsten ders alınmalı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs ile ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Pandemiden ders alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, “Pandemi büyük ölçüde önemini yitirdi. Toplumsal bir tehdit olmaktan çıktı gibi görünüyor. Umarım, bu süreç devam eder ve tümüyle hayatımızdan çıkar yani gündemden büyük oranda düştü. Herkes hayatına geri döndü öyle gözüküyor. Şimdi tabi burada konuşulması gereken önemli bir husus daha var. O da bu pandemiden bizim neleri ders aldığımız çünkü sadece pandemi ile sınırlı kalmaksızın bundan sonraki yaşantınızda da solunum yolu enfeksiyonu bulgularına sahip olan insanların hepimizin zaman zaman böyle hastalıkları oluyor. Korana olabilir veya başka grip olabilir fark etmez; öksüren, hapşıran, burnu akan, ateşi olan yani solunumsal bir enfeksiyon bulgusu taşıyan kişilerin mutlaka kendilerini bir hafta evde izole etmelerini ve sosyal alanlara kalabalıklara karışmamalarını eğer girmeleri gerekiyorsa da maskelerini takmalarını tavsiye ediyorum. Bu tabi toplumsal duyarlılık açısından sosyal sorumluluk açısından önemli” dedi. 

‘DİKKAT EDERSEK BU ZİNCİRİ KESMİŞ OLUYORUZ’

Hastalıkların salgınlara dönüşmemesi için maske kullanımının önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Uzak Doğu ülkelerinde pandemiden önce de bu davranış modeli vardı. Bundan sonra bizde de devam etse iyi olur. Hasta kişilerde maske kullanımı önemli çünkü sonuç itibarıyla ağır hastalığa neden olmasa bile bu tür bir bulaş kişinin hayatında 3 veya 5 günün çalınmasına neden oluyor. Sizden bir başkasına geçiyor, okuluna gidemiyor, işine gidemiyor, işte hastalanıyor rahatsız oluyor, hayat kalitesi bozuluyor, hastalık yayılıyor. Oysa hastalandığımızda dikkat edersek bu zinciri kesmiş oluyoruz. Onun için maske kullanımının hasta kişilerde, hastalık döneminde semptomların devam ettiği dönemde, devam etmesi gerektiğini bunun pandemiden alınan bir ders olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Tevfik ÖzlüKoronavirüsCovid19GripMaske
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