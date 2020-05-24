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Özkan: Ankara, İstanbul, İzmir'de yeni normale geçiş daha sonra

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yeni normale geçerken önlemlerin adım adım kaldırılacağını, nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar verileceğini aktardı. Prof. Dr. Özkan, "Yeni normale geçerken Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu yoğun olan şehirlerimizde geçişlerin biraz daha sonra olmasını bekliyoruz" dedi.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:23
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Özkan: Ankara, İstanbul, İzmir'de yeni normale geçiş daha sonra

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, koronavirüs salgını çıktığında okulların kapanması, bazı işyerlerinin vardiyalı çalışmaya geçmesi, 65 yaş üstü nüfusun evde kalması gibi adım adım bazı önlemlerin alındığını hatırlatarak, Türkiye’nin 11 Mayıs’tan itibaren ise yeni normal döneme adım attığını söyledi.

'ADIM ADIM KALDIRILACAK'

Yeni normal döneme geçişte alınan önlemlerin adım adım kaldırılacağını belirten Prof. Dr. Özkan, şu anda 15 ilde seyahat kısıtlamasının olduğunu, bayramda ise 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının olumlu etkilerinin olacağını ifade etti. Prof. Dr. Özkan, "11 Mayıs’ta başlayan bu adımlara 4-8 hafta içerisinde adım adım devam edeceğiz. Bunları planlarken 'şu il yarın açılır bu il 3 gün sonra açılır' diye bir şey söz konusu değil, verileri takip etmemiz gerekiyor. Vaka sayımız nasıl gidiyor, ölüm sayıları nasıl gidiyor, iyileşen sayısı vaka sayısının üstünde mi bütün bunları takip ederek, hatta il il değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’deki olguların yaklaşık yüzde 60'ı İstanbul'da. İstanbul belki biraz daha geç bu sürece adım atabilir. Vaka sayılarını ve ölüm sayılarını, virüsün bulaştırıcılık kat sayısını da inceleyerek ilerlememiz gerekiyor"  ifadelerini kullandı.

'ANKARA, İSTANBUL, İZMİR'DE GEÇİŞLER DAHA SONRA'

Kononavirüs salgınına yakalananların hepsinin belirti göstermediğini, bazı kişilerin asemptomatik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkan, yeni normale geçerken onlarla karşılaşma ihtimali olduğu için kısıtlamaların kaldırılması konusunda nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar verileceğini anlattı. Prof. Dr. Özkan, "Nüfus yoğunluğu çok önemli. Çünkü bu yeni normale geçerken vaka sayısına, ölüm sayısına bakarken nüfusu yoğun olan şehirleri de çok dikkate alacağız. Bunlar arasında Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu yoğun olan şehirlerimizde geçişlerin biraz daha sonra olmasını bekliyoruz. Bütün bunların ayrıntılı değerlendirilmesi gerekecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluGazi ÜniversitesiProf.Dr. Seçil ÖzkanKoronavirüsPandemiCovid19
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