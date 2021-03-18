Özge Tezcan kardeşler arası iletişimi değerlendirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR



Kardeşler arası iletişimin henüz anne karnında başlatılabileceğini ve bunun büyük çocuğu kardeşe hazırlamada etkili olduğunu deneyimlediğini söyleyen Özge Tezcan, “Uzmanlar, aileye yeni bir birey katılığında eğer büyük çocuğun davranışlarında olumsuz değişimler gözleniyorsa çocuktur deyip geçmenin ve verilen tepkilerin zamanla düzelmesini beklemenin, uzun vadede aile içindeki ilişkilere zarar verebileceğini söylüyor. Bu noktada hamileliğin belli olduğu ilk günlerden itibaren ebeveynlerin çocuklarına anlayacakları şekilde bebeği, gelişim sürecini, kendisinin de bir zamanlar aynı süreçten geçtiğini anlatmaları gerekiyor. Süreci daha anlaşılır hale getirmek için kendi bebeklik fotoğraflarını göstermek, anne karnındaki kardeşine dokunmasını, onunla konuşmasını sağlamak veya çocuk kitaplarından yararlanmak da iyi bir yol olabiliyor. Burada önemli olan, büyük çocuğun kardeşten beklentisini doğru yönetebilmek için bebeği potansiyel bir oyun arkadaşı olarak konumlandırmamak, kendisinden farklı olmadığını anlatmak ve meraktan öte, sevgi bağı oluşturmak.” dedi.