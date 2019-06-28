Otantik Güzellik Hareketi Başlıyor

Özenle seçilmiş içeriklerle üretilen; silikon, sülfat, mineral yağları, yapay renklendiriciler ve paraben içermeyen AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT ürünleri, doğanın bilimle buluştuğu formüller yaratıyor. Şampuan, saç kremi, maske ve şekillendiricilerden oluşan ve tüm saç tipleri için farklı seçenekler sunan AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, saçlarınızı filtresiz güzellikle tanıştırıyor. Marka; Glow, Amplify, Hydrate ve Replenish olmak üzere 4 farklı seriden oluşuyor.

Boyalı saçlara Glow serisi…

Renklendirilmiş saçlar için hurma ve tarçın içeren Glow serisi, renkleri koruma ve nemlendirme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Glow Cleanser, Glow Conditioner, Glow Mask ve Glow Essence ürünlerinden oluşan seri, boyalı saçlara doğal yoldan parlaklık kazandırıyor.

İnce telli saçlara Amplify serisi…

İnce telli saçlar için yeşil çay ve yeşil limon içeren Amplify serisi, dolgun ve yumuşak saçlar yaratmak için formüle edilmiş bulunuyor. Seri; Amplify Cleanser, Amplify Conditioner, Amplify Spray Conditioner ile saçlarınıza dolgunluk ve hacim kazandırmanın en mükemmel yolunu sunuyor.

Kuru saçlara Hydrate serisi…

Kuru saçlar için yaratılan, mango ve fesleğen içeren Hydrate serisi ise saçları nemlendiren, hareketliliği ve esnekliği geri kazandıran bir yapıya sahip… Seride yer alan Hydrate Cleanser, Hydrate Cleansing Conditioner, Hydrate Conditioner ve Hydrate Spray Conditioner, saçları yeniden canlandırabilmek için mükemmel nem kazandırıcı formülleri ile dikkat çekiyor.

Yıpranmış saçlara Replenish serisi…

Yıpranmış saçlar için akçaağaç ve pekan cevizi içeren Replenish serisi, saç tellerini güçlendiriyor ve kırılgan saçlar için mükemmel bir besleyici olma özelliği taşıyor. Serideki; Replenish Cleanser, Replenish Conditioner, Replenish Spray Conditioner ve Replenish Mask saçlara parlaklık kazandırıp besliyor.

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT, iç ve dış güzelliği gerçek deneyimler ile birleştiriyor. Kendisi olmaktan çekinmeyen tüm cesur ve dürüst kadınlar için AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT ile #authenticbeautymovement [#otantikgüzellikhareketi] başlıyor. Siz de bu hareketin bir parçası olun.

*Hayvansal içerik barındırmaz.