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Oruç tutmanın sağlığa faydaları

Oruç tutmanın sağlığa faydalarıyla ilgili bilgiler veren Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “İnsan vücudu aç kalınca zayıf ve hastalıklı hücrelerin içindeki gereksiz parçacıkları yok etme programı keşfedildi. 3 günlük oruçtan sonra vücudun bağışıklık mekanizması akyuvar oluşumunu tetikliyor.Vücudumuz bağışıklık sistemimizin tamamını yeniliyor” dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:53
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Oruç tutmanın sağlığa faydaları

İSTANBUL - İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, sağlıklı oruç tutmanın faydaları ve nasıl sağlıklı oruç tutulacağıyla ilgili bilgiler verdi. Ramazan ayında beslenme şeklinin tamamen değiştiğini söyleyen Saçaklı, “Oruç tutarken 14-16 saat süren açlık, metabolizmayı olumsuz etkiler. Oruç, çalışanlarda öğleden sonra dikkat kaybı nedeniyle iş performanslarının düşmesine neden olabilir. Performans düşüklüğünü minimale indirmek için kesinlikle sahurda yenilmesi gereken besinler tüketilmelidir. Sabah kan şekeri düşmesi, öğleden sonraya göre daha az olduğu için yoğun ve dikkat isteyen işler sabah saatlerine kaydırılmalıdır. Oruç boyunca görülen halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, dalgınlık, uykuya eğilim, sinirlilik, hazımsızlık, şişlik, ekşime ve kan basıncının düşmemesi için iftar ve sahur arasında yeterli besin, sıvı ve tuz alınmalıdır” dedi.
 

Sağlıklı olan her kişinin oruç tutabileceğini ifade eden Saçaklı, “Fakat oruç tutmada sağlıkları elvermeyen kişilerin bu konu da daha duyarlı olmaları gerekir. Kalp-damar, böbrek, diyabet, mide, yüksek tansiyon, karaciğer yetmezliği, ağır enfeksiyon geçiren ateşli hastalar, safra kesesi taşı olanlar, kas hastaları, çok zayıf ve anemik olanlar, kanser hastalarının, belirli aralıklarla ilaç kullanma zorunlulukları vardır. Bu gibi kişilerin tedavi edici diyet uygulamaları gerekmektedir. Ayrıca hamileler, gelişim çağındaki çocukların ve aşırı yaşlıların oruç tutmaları tehlikelidir” diye konuştu.


Oruç tutarken vücut hareketlerinin yavaşladığını ve metabolizma hızının düştüğünü belirten Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Bir kısım insanlar, ramazanın ilk günlerinde yoğun baş ağrısı çeker. Baş ağrısı açlıktan daha çok nikotin ve kafein eksikliğine bağlı görülür. Sabahları sigara ve kahve içmeye alışmış insanlarda daha yoğun baş ağrısını hissederler. Bunu engellemek için ramazandan birkaç hafta önce sigarayı ve kafeinli içecekleri azaltıp bedenimizi oruca hazırlamalıyız” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı orucun sağlığa katkılarını şöyle açıkladı:

“İnsan vücudu aç kalınca zayıf ve hastalıklı hücrelerin içindeki gereksiz parçacıkları yok etme programı keşfedildi.

3 günlük oruçtan sonra vücudun bağışıklık mekanizması akyuvar oluşumunu tetikliyor.

Vücudumuz bağışıklık sistemimizin tamamını yeniliyor. Oruç tamamen bir yenilenme programı olarak karşımıza çıkıyor.

Vücut stres altında iken, oruç tutarken ya da açlık sırasında çok fazla OTOFAJI (hücrelerin kendini yeme durumu) oluyor. Hücre, enerji üretimini kendi iç imkânlarını kullanarak yapmaya çalışıyor. İlk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindirerek temizliğe başlıyor. Böylece erken yaşlanmanın da önü tıkanıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oruç Tutmanın Sağlığa FaydalarıKaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı
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