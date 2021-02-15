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“Orta kulak iltihabı çocukların yüzde 80’inde görülür”

Kulak ağrısının bir çok nedeninin olacağını söyleyen Op. Dr. Özgül Gergin Tinay ‘En sık karşımıza çıkan sebep enfeksiyonlardır. Yetişkinlerde bu daha çok kendini dış kulak yolu enfeksiyonu şeklinde belirtirken çocuklarda orta kulak enfeksiyonları daha sık görülür’ dedi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 11:20
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“Orta kulak iltihabı çocukların yüzde 80’inde görülür”

İSTANBUL - Enfeksiyonlar dışında kulağa bağlı ya da kulak dışı sebeplerle de ağrı olabileceğini belirten Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Özgül Gergin Tinay, ‘Kulak zarında yırtılma olması, kulakta yabancı cisim olması, kulak kiri dediğimiz serümen varlığı, basınç değişimine bağlı Östaki borusu tıkanıklıkları kulağa bağlı ağrı sebepleridir. Kulak dışında çene eklemi rahatsızlıkları, ağız ve boğaz enfeksiyonları, diş enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları da kulak ağrısına sebep olabilir. Ağrıyı ortadan kaldırmak için asıl problemi çözmek gerekir. Soğan suyu sıkmak gibi yöntemler yerine, Kulak Burun Boğaz hekiminin yapacağı muayene ile sebebe yönelik tedavisini takip etmek gereklidir” diye konuştu.


 

 “GENETİK FAKTÖRLER  ORTA KULAK ENFEKSİYONUNUN SIKLIĞINI ARTTIRIR”


 

Orta kulak iltihapları kulak ağrısının çocuklardaki en sık sebebi olduğuna dikkati çeken Tinay, “3 yaştan küçük çocukların yüzde 80’i hayatlarında en az bir defa orta kulak enfeksiyonu yaşamaktadır. Bu enfeksiyon sıklığı evde sigara içilmesi, anne sütünün az alınmış olması ya da kreşe giden kardeş varlığı gibi sebeplerle artabilir. Genetik faktörler de orta kulak enfeksiyonunun sıklığı arttırır. Yine çocukta adenoid hipertrofi yani geniz etinin büyük olması orta kulak enfeksiyonlarının arttıran sebeptir. Çocuklar orta kulak enfeksiyonu olduklarında öncelikle ağrı kendini gösterir. Bunun dışında huzursuzluk, kulağı çekiştirme, ateş gibi semptomlar da gelişebilir. İlerleyen durumlarda kulak zarında yırtılma ile kulaktan kan gelmesi gibi durumlar gelişebilir” şeklinde konuştu.


 

SAKIZ ÇİĞNEMEK ENFEKSİYON AĞRISINI ÖNLEMEZ


 

Eğer kulak ağrınız enfeksiyon nedeniyle mevcutsa alacağınız oral ve damla şeklindeki ağrı kesicilerin kısa süre işe yarayacağını söyleyen Op. Dr. Özgül Gergin Tinay sözlerine şöyle devam etti:  “Sonrasında tekrar ağrı başlar. Enfeksiyonu geçirecek medikal tedaviyi en erken dönemde başlamak gerekir. Kulak ağrınız uçak yolculuğu sonrasında gelişti ise bu durumun basınç değişikliği nedeniyle olduğunu düşündürür. Basınç eşitleme hareketleri ağrınızı azaltabilir. Sakız çiğnemek bu tür durumlarda ağrınızı hafifletebilir. Yine esnemek, balon şişirmek de kulak basıncınızı eşitlemeye yardımcı olacağından ağrınızı azaltabilir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orta Kulak IltihabıÇocuklar
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