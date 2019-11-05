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"Öpüşmeyle bulaşan hastalıklar bağışıklık sistemini zayıflatıyor"

Enfeksiyonlara bağlı hastalıkların arttığı bu mevsimde öpüşmeyle sadece soğuk algınlığı ve grip değil daha birçok hastalık bulaşabiliyor. Öpüşme yoluyla bulaşan ve bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkları sıralayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Kum "Halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen infeksiyöz mononükleoz, tüberküloz ve herpes (uçuk) öpüşme yoluyla bulaşan hastalıklardır" dedi.

"Öpüşmeyle bulaşan hastalıklar bağışıklık sistemini zayıflatıyor"

Enfeksiyonlara bağlı hastalıkların arttığı bu mevsimde öpüşmeyle sadece soğuk algınlığı ve grip değil daha birçok hastalık bulaşabiliyor. Öpüşme yoluyla bulaşan ve bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkları sıralayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Kum "Halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen infeksiyöz mononükleoz, tüberküloz ve herpes (uçuk) öpüşme yoluyla bulaşan hastalıklardır" dedi.

05 Kasım 2019 Salı 11:37
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"Öpüşmeyle bulaşan hastalıklar bağışıklık sistemini zayıflatıyor"

İSTANBUL - İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’den İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Kum, “Grup A beta hemolitik streptokoklar (boğaz ağrısı, ateş ve döküntü) çocukluk çağı döküntülü hastalıkları (kızamık, kabakulak, suçiçeği, enteroviruslar gibi), halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen infeksiyöz mononükleoz, tüberküloz ve herpes (uçuk) öpüşme yoluyla bulaşan hastalıklardır. Bilinenin aksine Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi hastalık etkenleri de tükürükte çok düşük miktarlarda bulunabilmekle, bu yolla bulaş yok ya da diğer bulaş yollarına göre daha az kabul edilmektedir” dedi.


HAMİLELERE ÖNEMLİ VİRÜS UYARISI!


Öpücük hastalığı olarak bilinen EBV (Epstein-Barr virus) adlı virüse bağlı olarak gelişen infeksiyöz mononükleoz hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Kum, “Bademcik iltihabı gibi başlayıp diğer sistemleri etkileyen ateşle seyreden bir hastalıktır. Öpüşme ile bulaşır, bu virüs farklı pek çok hastalığın da etkeni olabilmektedir. Hastalık tedaviye direnç gösteren ateşle seyreder, karaciğer testlerinde bozulmaya sebep olabilir, tedavide antibiyotiklerin yeri yoktur“ diye konuştu. Dr. Kum, sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu konusunda özellikle hamileleri uyardı. Enfeksiyonların çoğunda olduğu gibi sitomegalovirüsün de vücut sıvıları ile bulaşabileceğini belirterek, “Sitomegalovirüs, vücut sıvılarının direkt teması, kan transferi, cinsel temas ya da öpüşme yoluyla bulaşır. Bebekte ciddi hasarlara neden olabileceğinden dolayı anne adaylarının mutlaka enfeksiyondan korunmaları gerekir” uyarısında bulundu.


“UÇUK, ÖPÜCÜKLE DE ÇATAL KAŞIKLA DA BULAŞIR“


Dr. Selim Kum yine öpüşme ile bulaşan sreptokokal farenjitin de boğaz yollarının bakteriyel iltahabi hastalığı olduğunu söyledi. Dr. Kum hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:


“Boğaz ağrısı yutma güçlüğü ateş, boğazda kuruluk hissi yapar. Halsizlik, kas ve eklem ağrılarına sebep olabilir, tedavisi antibiyotiktir. Öpüşme, yakın temas ile bulaşabilir, kronik geniz akıntısı, sinüzitler fareks mukozsını hasara uğratabilir. Bu da enfeksiyonlara zemin hazırlar.”


 Pek çok kişi için uçuk sorununun tekrarlayan bir şikayet olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Kum, “Herpes Simpleks isimli virüs ağız çevresinde ve dudaklarda uçuk çıkmasına neden olur. Bu virüs özellikle vücut direnci düşük kişilerde aktif hale gelir. Çıktığı bölgede su toplamış kabarcıklara ve ağrıya neden olur. Uçuk öpüşmeyle bulaşabileceği gibi uçuklu olan bir kişinin kullandığı, havlu, bardak, çatal, kaşık gibi eşyalardan da bulaşır. Uçuğa dokunulmamalıdır. Dokunulursa eller çok iyi yıkanmalıdır“  diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enfeksiyonlara Bağlı HastalıklarÖpüşmeyle Bulaşan HastalıklarBağışlıklık Sistemi
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