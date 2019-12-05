Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108422
ALTIN
273.286
DOLAR
5.7617
STERLİN
7.5538
EURO
6.3896
Burun damlası bağımlılık yapabilir
Burun damlası bağımlılık yapabilir
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim...
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli ve değerli bir camia
Salih Dursun: Trabzonspor çok önemli...
“Öpme eyleminin nedeni anne sütü ile beslenme alışkanlığı olabilir”
“Öpme eyleminin nedeni anne sütü...
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar madalyalarını aldı
TTF 14 Yaş Tenis Turnuvası'nda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Öpme eyleminin nedeni anne sütü ile beslenme alışkanlığı olabilir”

Uzman Psikolog Sim Korçan sevgi gösterme biçimi olan öpüşmenin bilimsel olarak iki nedeni olabileceğini söyledi. Korçan, bunun anne sütü ile beslenmeden kalan bir alışkanlık ya da dünyadaki tüm kültürlerde olduğundan dolayı içgüdüsel olabileceğini belirtti.

“Öpme eyleminin nedeni anne sütü ile beslenme alışkanlığı olabilir”

Uzman Psikolog Sim Korçan sevgi gösterme biçimi olan öpüşmenin bilimsel olarak iki nedeni olabileceğini söyledi. Korçan, bunun anne sütü ile beslenmeden kalan bir alışkanlık ya da dünyadaki tüm kültürlerde olduğundan dolayı içgüdüsel olabileceğini belirtti.

05 Aralık 2019 Perşembe 12:33
6 Okunma
“Öpme eyleminin nedeni anne sütü ile beslenme alışkanlığı olabilir”

İSTANBUL - Uzman Psikolog Sim Korçan sevgi gösterme biçimi olan öpüşmenin bilimsel olarak iki nedeni olabileceğini söyledi. Korçan, bunun anne sütü ile beslenmeden kalan bir alışkanlık ya da dünyadaki tüm kültürlerde olduğundan dolayı içgüdüsel olabileceğini belirtti.

Öpüşmenin faydaları arasında vücuttaki tüm stresi atma özelliği bulunur. Gerilimi azaltarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Medikal araştırmalara göre öpüşmek stres hormonu olan kortizolün salgılanmasını azaltır; ayrıca yüzünüzde bulunan 30 adet kasın çalışmasında etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeden, stresin azalmasına kadar daha pek çok etkisi de var. Üstelik öpme eyleminden hoşlanan tek tür insan da değil. Hayvanlarda da gaga tokuşturma, burun dokundurma gibi hareketlerle gerçekleştiriliyor.

Uzman Psikolog Sim Korçan sevgi gösterme biçimi olan öpüşmenin bilimsel olarak iki nedeni olabileceğini söyledi. Bunun anne sütü ile beslenmeden kalan bir alışkanlık ya da dünyadaki tüm kültürlerde olduğundan dolayı içgüdüsel olabileceğini kaydeden Sim Korçan, “Sevgimizi göstermenin birçok yolu var. Öpme eylemi de bunun yollarından sadece biri. Öpmenin farklı çeşit ve amaçları var. Bunlar saygı gösterme, vedalaşma, sevgiyi belli etme gibi sınıflandırabiliriz. Örneğin el öpme saygıyı ifade ederken, dudaktan öpmek romantik bir amaca hizmet eder” dedi.

“DUDAK EN FAZLA SİNİRİN OLDUĞU BÖLGE”

Kültürlere göre farklılıklar olduğunu kaydeden Nişantaşı Üniversitesi’nden Psikolog Sim Korçan, “Özellikle eski zamanlarda insanlar burunlarını birbirine sürterek selamlaşırlardı. Günümüzde bu eylemi dudağımız ile yaparız. Dudağımız vücudumuzun en fazla sinir bulunduran bölgesi. Sinirlerin yoğun olmasından dolayı his aktarımının daha kolay yapıldığını söyleyebiliriz. Sevgimizi öperek göstermemizin sebebi kelimeler ile anlatamadığımız duygularımızı bu sinirler sayesinde karşımızdaki kişiye hissettirmektir” ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIK DUYGUSUNU TETİKLİYOR

Bedende hormon değişikliği yaratan bu eylemin bağımlılık duygusunu tetiklediğini kaydeden Korçan, “Öpüşme esnasında Mutluluk ve sevgi hormonu oksitosin, sadakat hormonu vazopressin ve dopamin gibi hormanlar salgılanır. O an yaşanılan duyguyu tekrardan yaşamak isteyen insanlarda sevdiğiniz kişiyi öpme isteği bağımlılık oluşturabilir. Hepsinin ötesinde öpüşmek sevginin bir göstergesi anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzman Psikolog Sim Korçanöpme EylemiAnne SütüBeslenme Alışkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burun damlası bağımlılık yapabilir
Burun damlası bağımlılık yapabilir
Mucize çorap
Mucize çorap
Kontrol edilmeyen diyabet göz kaybına yol açıyor
Kontrol edilmeyen diyabet göz kaybına yol açıyor
Dev bağırsak maketiyle kolon kanserine dikkat çektiler
Dev bağırsak maketiyle kolon kanserine dikkat çektiler
'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'
'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'
Kök Hücre Tedavisi ile saçlarınız yeniden çıkıyor
Kök Hücre Tedavisi ile saçlarınız yeniden çıkıyor
Sigarayı Bırakmadan Akciğer Kanseri İle Savaşamayız! 
Sigarayı Bırakmadan Akciğer Kanseri İle Savaşamayız! 
"Okul hayatı, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğunun tanınmasına yardımcı oluyor"
"Okul hayatı, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğunun tanınmasına yardımcı oluyor"
İlkokul öğrencilerine diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı
İlkokul öğrencilerine diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans