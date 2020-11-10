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Op. Dr. Yunus Doğan Meme Büyütme Operasyonuna Dair Konuştu

Meme büyütme operasyonları birçok kişinin son yıllarda yeni gözdesi. Genetik veya sonradan oluşan bozulmalar neticesinde bir çok kadının imdadına yeni nesil meme protezleri yetişmekte. Op. Dr. Yunus Doğan meme büyütme operasyonlarına dair çok çarpıcı bilgiler verdi, sıkça sorulan soruları detaylıca cevapladı.

10 Kasım 2020 Salı 13:45
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Op. Dr. Yunus Doğan Meme Büyütme Operasyonuna Dair Konuştu

İSTANBUL- Meme, kadınlarda ergenlik süreciyle büyümeye ve gelişmeye başlayan bir organdır. Ergenlik döneminin sonlarına doğru belli bir boyuta ulaşması gerekirken, bazı nedenlerden ötürü memenin şekli veya boyutu birçok kadını memnun etmemektedir. Op. Dr. Yunus Doğan bu durumdan yakınan kadınların gönül rahatlığıyla yeni nesil meme protezi kullanabileceğini belirterek meme proteziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Protez merkezli meme büyütme operasyonları ile dala dolgun ve estetik olarak çok daha güzel görünümlü bir göğse sahip olmanın artık hayal olmadığını belirten Doktor Doğan, meme büyütme operasyonlarının estetik cerrahların en sık yaptıkları cerrahi operasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Dr. Doğan, meme büyütme ameliyatlarının meme bezlerine zarar vermeksizin yapıldığını söyleyerek çocuk sahibi olan bir çok kadının meme büyütme ameliyatından endişelenmemesi gerektiğini vurguladı. Halk arasında dolaşan bazı şehir efsanelerine de değinen Dr. Doğan, “protezin ne insanların düşündüğü gibi ileride kanser yapması ne de patlaması ihtimal içerisinde bulunmamakta” diye belirtti.

Meme protezlerinin içinde bulunan jel tabakanın protezin şeklini muhafaza etmesinden kaynaklı olarak protezi değiştirmek gerekmiyor. Yani, protezin bir son kullanma tarihi söz konusu değil. Dr. Doğan, protezin ilk aylarında belli türden eylemlerden kaçınmanın protez şeklini korumak açısından önemli olduğunu belirtti. Örneğin Dr. Doğan, sportif faaliyetlere 1 ay sonunda başlanması gerektiğini belirtti.

Bir diğer merak konusu ise ameliyat sonrası bir iz kalıp kalmayacağı…

ELİF HAYVALI 

İz olmaksızın hiçbir estetik ameliyatın dünya tarihinde bulunmadığını belirten Doktor Doğan, plastik cerrahların her zaman en minimal ve görünür olmayacak şekilde ameliyat sonrası iz bıraktığını belirtti. Meme büyütme ameliyatı sonrası bilinenin aksine çok az bir iz kalacağını belirten Dr. Doğan, bu izin oldukça minimal ve gözle görünür olmadığını söyleyerek merak edilen bir diğer soruyu da cevapladı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.11.2020 13:49
Anahtar Kelimeler:
Meme BüyütmeDrElif HayvalıOp. Dr. Yunus Doğan
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