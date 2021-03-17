Op. Dr. Soner Tezcan: Şimdi trend Venüs gamzesi

HABER: DİNÇER KARACALAR



Bel gamzeleri, hem kadını hem de erkeği olduğundan daha cazibeli, alımlı ve ilgi çekici kılıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Soner Tezcan, bel gamzelerine mitolojik isimler verildiğini söylüyor: “Bel ile popo kavsinin birleştiği kısımda, her iki tarafta, normal şartlarda bir kas çekintisi nedeniyle beliren bel gamzeleri, erkekte 'Apollo' kadında ise 'Venüs' gamzesi olarak adlandırılıyor. İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi bel gamzeleri kadında güzellik, erkekte ise gücün simgesi olarak görülüyor.”



ÇEKİCİLİĞİ ARTIRIYOR



Op. Dr. Soner Tezcan, bel gamzelerinin estetik operasyonla da oluşturulabileceğini belirtiyor: “Daha sıklıkla vücut kıvrımlarında büyük problemleri olmayan ve vücutlarındaki çekiciliği artırmak isteyen hastalar için bu gamzenin oluşturulması mümkün.”



YARIM SAAT SÜRÜYOR



Dr. Tezcan, operasyonun nasıl yapıldığını ise şöyle anlatıyor: “Bölgedeki fazla yağ dokusu, sedasyon anestezisi altında uygun miktarda alınıyor. O bölgede gamze görünümü veren bir çöküntü oluşturuluyor. Yaklaşık 30-45 dakika kadar süren bu işlemin ardından hasta aynı gün evine dönebiliyor. Üçüncü gün doktor kontrolünde pansuman değişimi yapılıyor ve hastaya sonraki süreçte uygulaması gerekenler ayrıntılı şekilde izah ediliyor. Kontrolden sonra hastanın seyahat etmesinde de bir sakınca bulunmuyor.”