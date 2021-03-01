Op. Dr. Serkan Barışkan: Pandemide Burun Estetiğine İlgi Arttı

İSTANBUL- Estetik yaptırmayı düşünen ancak ameliyat masasına yatmayı hep erteleyenler, uygun fırsatı pandemi döneminde buldu. Operasyon sonrası iyileşmesi sürecini de evinde geçirerek atlatmak isteyen birçok kişi, doktorların kapısını çalmaya başladı. Özellikle yüz bölgesine yapılan estetik ameliyatlara talepte artış olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş & Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Barışkan, “Yüz bölgesine estetik yaptıran birçok kişi, en azından operasyon sonrası oluşacak ödem ve morluklar geçene kadar saklanmak ister. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yapıldığı ve evden çalışma imkanının sunulduğu pandemi dönemi de hem gizlilik hem de konfor açısından en doğru zaman” dedi. Dr. Barışkan, bu dönemde en çok yapılan ameliyatlar arasında burun, dudak ve göz kapağı estetiğinin başı çektiğini söyledi.

TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE

Op. Dr. Serkan Barışkan, hastanelerde Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemlerle virüsün bulaşma riskinin de minimuma indirildiğini ifade etti: “Pandemi döneminde estetik yaptırmayı düşünen hastaların tek çekincesi, Covid-19 virüsünün bulaşma riski. Ancak bu konuda endişelenmelerine gerek yok, çünkü tedbirler en üst seviyede. Örneğin ben ve ekibim, düzenli olarak virüs testi yaptırıyoruz. Hastalarımızdan da ameliyat öncesinde PCR testi ve BT çekimi istiyoruz. Ameliyathanede sterilizasyon kurallarını zaten son derece dikkatli uyguluyorduk, artık çok daha titiziz.”

ELİF HAYVALI