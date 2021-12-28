Op. Dr. Engin Çiftçi Avrasya Hastanesi’nde Hizmete Başladı

Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Çiftçi’yi bünyesine kattı. Geçtiğimiz haftalarda hizmetine yeni başlayan Op. Dr. Çiftçi’ye hastane yönetiminden çiçeklerle karşılandı. Gelir gelmez ayağının tozuyla canlı yayınla hastalara ulaşan Op. Dr. Çiftçi, katıldığı ilk canlı yayın programı ile büyük beğeni topladı. Yayında “Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi” konusuna değinen Dr. Merak edilen birçok konuya da değindi. Bizlerde önce vatan gazetesi ailesi olarak Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde hizmetini yapacak olan Op. Dr. Engin Çiftçi başarıyla dolu hizmetler diliyoruz.

HİDROSEFALİ NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hidrosefali beynin ve beyin içi boşlukların geniş bir alanının su ile kaplanması durumudur. Doğuştan olabilir veya sonradan gelişebilir. Doğum öncesi perinatoloji bölümü tespit edebilir. Suyun yapımında fazlalık, akışında bozukluk veya emiliminde sorun varsa doğum sonrası da ortaya çıkabilir.

Belirtileri;

Belirtileri olarak hızla kafa çapının büyümesi, hıçkırık şeklinde kusma, bilinç kaybı yaşanması, havaleden bahsedebiliriz.

İki çeşit tedavi yöntemi mevcuttur.

Tıkanıklık mevcutsa su akışını sağlamak için endoskopi yapılabilir. Şant aletiyle beyin boşluğundan karın boşluğuna doğru akışı sağlayan bir sistem düzenlenir ve suyun birikmesi engellenerek karından emilimi sağlanır.

SPİNABİFİDA NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Omurilik açıklığı olarak bilinir. Açıklık kese şeklindedir. İçi boş veya sinir dokusu ile kaplı olabilir.

Boş kese mevcutsa tedavi süreci kolaylaşır. Hastada herhangi bir kısıtlılık olmaz. Sinir dokusu mevcutsa genelde belden aşağı bir hasar durumu söz konusudur. Doğar doğmaz veya sonrasında hasta şişlikle başvurabilir. Kese açıksa acil ameliyata alınır. Kapalı bir kese mevcutsa muayene sürecine göre ameliyat edilir. Sinir dokusunun hasarına göre sonuçlarda değişkenlik olabilir.

GERGİN OMURİLİK NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Çocuk büyüdükçe omurga büyür ve omurilikte kayma meydana gelir. Yapışıklık durumunda bu kayma gerçekleşemez ve omurilik gerilir. Erken dönemde belirti göstermeyebilir.

Ayaklar içe veya dışa dönük olabilir. İdrarda veya dışkıda problem olabilir. Enfeksiyon nedeniyle böbreklerde sıkıntılar olabilir. Yürümede gecikme, ağrı duyma, sürekli çömelme hissi belirtileridir. Ameliyat ile tedavi edilir.

BEYİNCİK SARKMASI NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Beyinciğin omuriliğin içine doğru kayması durumudur. Beyinciğin önünde bulunan Omurilik Soğanı kalp ve solunumla ilgilidir. Beyinciğin sarkması Omurilik Soğanını sıkıştırır. Sıkıntıyı oluşturan unsur budur. Ameliyat ile tedavi edilir.

BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Daha küçük çocuklarda fışkırır tarzda durdurulamayan, sık tekrarlayan kusmalar, daha büyük çocuklarda baş ağrısı, kuvvet kaybı, yerleşim yerine göre görme kaybı vs. görülebilir. Görüntüleme yöntemleri ile tespit edilip tedavi düzenlenir.

Engin Çiftçi Çiçeklerle Karşılandı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Çiftçi Zeytinburnu Avrasya Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, İşletme Direktörü İbrahim Urlu, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Cenal, İdari İşler Müdürü Orçun Ulutaşlı, İdari Amir Gönül Dilek Op. Dr. Engin Çiftçi’yi görev yerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek, hastane yönetimi adına çiçek takdim ettiler.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Çiftçi’ye Zeytinburnu Avrasya Hastanesi yönetimi, doktorları, sağlık çalışanları, “aramıza hoş geldiniz” diyerek, başarılı ve huzurlu çalışmalar diledi.

HABER: ELİF HAYVALI