Op. Dr. Cem Karas hem tıpta hem sahada hem de sosyal medyada sağlık aşılıyor!

İZMİR- Şimdilerde hem hastalarının hem de takım oyuncularının sağlıkları için çalışan Karas, mesleki kariyerinde elde ettiği başarılara dijital dünyayı da ekledi. Sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gören doktor, sayıları 100 bine yaklaşan takipçilerine hemen her gün sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önemli tüyolar veriyor.

Rinoloji alanında bir marka haline gelen Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Cem Karas, televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim. Bir dönem TV8’de yayınlanan “Çook Yaşa” adlı sağlık programıyla seyirci karşısına çıkan Karas, bugünlerde ise spor camiasında adından söz ettiriyor. Zira başarılı hekim, ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’nın şube başkanlığı görevine getirildi.

SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİ KURACAK

Çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Pınar Karşıyaka’nın 12 yıldır yönetim kadrosunda yer alan Karas, yeni göreviyle birlikte takımla ilgili projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. “Sadece sahada değil, saha dışında da yenilikler şart. Özellikle sağlığın önem kazandığı bu dönemde yeni yapılanmalar için çabalayacağız” diyen Op. Dr. Cem Karas, Pınar Karşıyaka Spor Kulübü ve tüm oyuncular için “Koruyucu Hekimlik ve Sporcu Sağlığı Merkezi” kuracaklarını açıkladı: “Sporcularımızın her zaman sağlıklı olmalarını, salgın hastalıktan korunmalarını ve ayrıca psikolojik destek almalarını sağlayacak önemli bir merkez kuracağız. Egzersiz, rehabilitasyon gibi kişiye özel sağlık hizmetleri de vereceğiz.”

TAKİPÇİLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hem hastalarının hem de takım oyuncularının sağlıkları ve başarıları için çalışan Op. Dr. Cem Karas, profesyonel kariyerinde elde ettiği başarıyı dijital dünyaya da taşıdı. Başarılı doktor, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Sayıları 100 bine yaklaşan takipçileriyle sıcak bir ilişki kuran Karas, onların sağlıklarıyla da en az hastaları ve sporcuları kadar ilgileniyor, hemen her gün sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önemli tavsiyelerde bulunuyor.

ELİF HAYVALI