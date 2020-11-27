Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344
ALTIN
454.703
DOLAR
7.8154
STERLİN
10.4243
EURO
9.3168
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
Şanlıurfa'da, 'Karahantepe' heyecanı
'Koronavirüste tat ve koku kaybı 3 haftada geçmezse, hekime başvurun'
'Koronavirüste tat ve koku kaybı...
Başakşehir'in kritik haftası
Başakşehir'in kritik haftası
Çaykur Rizespor'da Remy sevinci
Çaykur Rizespor'da Remy sevinci
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!
Yılmaz Vural'ın sağlık durumu ciddi!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Op. Dr. Cem Karas hem tıpta hem sahada hem de sosyal medyada sağlık aşılıyor!

Alanında başarılı bir hekim olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Cem Karas, çocuk yaşta başlayan basketbol tutkusundan hiç vazgeçmedi ve bu sevda onu taraftarı olduğu Karşıyaka Basketbol Kulübü’nün şube başkanlığı görevine getirdi.

27 Kasım 2020 Cuma 14:57
5 Okunma
Op. Dr. Cem Karas hem tıpta hem sahada hem de sosyal medyada sağlık aşılıyor!

İZMİR-  Şimdilerde hem hastalarının hem de takım oyuncularının sağlıkları için çalışan Karas, mesleki kariyerinde elde ettiği başarılara dijital dünyayı da ekledi. Sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gören doktor, sayıları 100 bine yaklaşan takipçilerine hemen her gün sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önemli tüyolar veriyor.

Rinoloji alanında bir marka haline gelen Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Cem Karas, televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim. Bir dönem TV8’de yayınlanan “Çook Yaşa” adlı sağlık programıyla seyirci karşısına çıkan Karas, bugünlerde ise spor camiasında adından söz ettiriyor. Zira başarılı hekim, ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’nın şube başkanlığı görevine getirildi. 

SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİ KURACAK

Çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Pınar Karşıyaka’nın 12 yıldır yönetim kadrosunda yer alan Karas, yeni göreviyle birlikte takımla ilgili projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı. “Sadece sahada değil, saha dışında da yenilikler şart. Özellikle sağlığın önem kazandığı bu dönemde yeni yapılanmalar için çabalayacağız” diyen Op. Dr. Cem Karas, Pınar Karşıyaka Spor Kulübü ve tüm oyuncular için “Koruyucu Hekimlik ve Sporcu Sağlığı Merkezi” kuracaklarını açıkladı: “Sporcularımızın her zaman sağlıklı olmalarını, salgın hastalıktan korunmalarını ve ayrıca psikolojik destek almalarını sağlayacak önemli bir merkez kuracağız. Egzersiz, rehabilitasyon gibi kişiye özel sağlık hizmetleri de vereceğiz.”

TAKİPÇİLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Hem hastalarının hem de takım oyuncularının sağlıkları ve başarıları için çalışan Op. Dr. Cem Karas, profesyonel kariyerinde elde ettiği başarıyı dijital dünyaya da taşıdı. Başarılı doktor, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Sayıları 100 bine yaklaşan takipçileriyle sıcak bir ilişki kuran Karas, onların sağlıklarıyla da en az hastaları ve sporcuları kadar ilgileniyor, hemen her gün sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önemli tavsiyelerde bulunuyor.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Op. Dr. Cem KarasSağlıkKulak Burun Boğaz Uzmanı Ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Cem KarasBasketbolKarşıyaka Basketbol KulübünElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Koronavirüste tat ve koku kaybı 3 haftada geçmezse, hekime başvurun'
'Koronavirüste tat ve koku kaybı 3 haftada geçmezse, hekime başvurun'
Beslenme Uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna Uyardı
Beslenme Uzmanı Diyetisyen Begüm Hatice Tuna Uyardı
'Dışarıdakiler 1 maske takmazken, biz 3 maske ile çalışıyoruz'
'Dışarıdakiler 1 maske takmazken, biz 3 maske ile çalışıyoruz'
Bakan Koca: Samsun'da vaka artıyor
Bakan Koca: Samsun'da vaka artıyor
Salgınında can kaybı 13 bin 14'e yükseldi
Salgınında can kaybı 13 bin 14'e yükseldi
'Covid-19'da önerilen ilaçlar kullanılmalı'
'Covid-19'da önerilen ilaçlar kullanılmalı'
6 gün geçmeden yapılan test doğru sonuç vermez
6 gün geçmeden yapılan test doğru sonuç vermez
Aşı gönüllüsü profesör: Aşı tercih etme lüksüne sahip değiliz
Aşı gönüllüsü profesör: Aşı tercih etme lüksüne sahip değiliz
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma