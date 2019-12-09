Önyargılarınız Engeliniz Olmasın! 

SUMRU AYDIN

Hiçbir engelin aşılmaz olamayacağına dikkat çekmek ve engellilere karşı olan bakış açısını değiştirmek amacıyla yapılan yürüyüşe yaklaşık 300 kişi katılım gösterdi. Hastane yöneticileri dışında yürüyüşte Zeytinburnu İlçe protokolünden isimler, engelli bireyler ve aileleri, Kızılay, Diyabetliler ve Engelliler Derneği, Zeytinburnu ilçesinin iş insanları da yer aldı.

Engelli Vatandaşlar İçin Yürüdüler

Avrasya Hastanesi, son olarak Paylaşmak İçin Engel Yok yürüyüşü ile engelli bireylerin yanında yer almıştır.

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndan başlanan yürüyüş Zeytinburnu Depo Durağında son buldu, yürüyüş sonrasında katılımcılara kahvaltı ikram edildi. Avrasya Hastanesi İşletme Direktörü İbrahim Urlu’nun günün anlam ve önemine değindiği konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından Engelli Sanatçı Bilal Göregen şarkıları ile misafirlere keyifli dakikalar yaşattı.

Ön Yargılar Kalkmadıkça, Engeller Kalkmaz

Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu: ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz. Bugün bu yürüyüşü yapmamızın en büyük sebebi engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları daha görünür kılmak, toplumda farkındalığı arttırmak ve anlaşılma gereksinimlerini karşılamaktır. Hiç şüphesiz ki, engelli bireylerin sorunları küresel insan hakları sorunudur. Engelli bir birey açısından engelin fiziksel yönleriyle başa çıkmak, sahip olduğu engel yüzünden uğradığı ayrımcılık ve baskı ile başa çıkmaktan daha kolaydır. Dolayısıyla toplum olarak üzerimize düşen görevler vardır. Sadece yasalar ve idari düzenlemeler yetmez aynı zamanda bilgi, farkındalık ve toplumsal entegrasyon boyutlarının bir arada ele alınması gerekir. Bu kapsamda atılacak her adımın engelli vatandaşlarımıza yönelik gösterilen tutum ve bakış açılarını olumlu etkileyeceği kanaatindeyiz. Bu sebeple konuyla ilgili çalışmalar yapmaya ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sözlerine şu şekilde devam eden Urlu; “Bir engel düşünün sizi yürümekten alıkoyan. Bir engel düşünün, size kendi yüzünüzü bile göstermeyen. Bir engel düşünün, sevdiklerinizin sesini duymanıza müsaade etmeyen. Ve şimdi bir atlet düşünün, yürüyememesine rağmen olimpiyat şampiyonu olan. Bir ressam düşünün, görememesine rağmen dünyanın en başarılı ressamları arasında gösterilen. Bir müzisyen düşünün, duyamamasına rağmen en güzel bestelere imza atan! Siz yeter ki düşünün. Düşünün ki hayalleriniz olsun, engelleri aşın. Siz yeter ki inanın. İnanın ki gerçek olsun hayalleriniz, engel tanımayan” dedi.