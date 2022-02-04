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'Önce SMA testi, sonra nikah'

AKDENİZ Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, evlenecek çiftlere SMA testinin önemini anlattıklarını belirterek, “Yıllardır talasemiyi önlemek için 'Önce talasemi testi, sonra nikah' kampanyasını uyguladık. Talasemide bu yüzde 90 engellendi. Şimdi 'Önce SMA testi, sonra nikah' diyoruz" dedi.

04 Şubat 2022 Cuma 10:17
'Önce SMA testi, sonra nikah'

AKHAV Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, Antalya Cam Piramit'teki Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı'na katılarak, evlenecek çiftlere talasemi ve SMA testinin önemini anlattı. Prof. Dr. Canatan, evlenecek çiftlerin yeni yaşamlarını kurmak için adım attığı fuarda stant kurarak, bilgilendirmede bulunduklarını aktardı. Evlilik öncesi yapılan talasemi testi sayesinde kalıtsal rahatsızlıklarda önlem alındığını ve hasta sayısının azaldığını hatırlatan Prof. Dr. Duran Canatan, Sağlık Bakanlığı'nın SMA hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayan uygulama sayesinde SMA'lı hasta sayısının azalacağını söyledi.

EVLİLİK ÖNCESİ GENÇLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Prof. Dr. Duran Canatan, “Yıllardır talasemiyi önlemek için 'Önce talasemi testi, sonra nikah' kampanyasını uyguladık. Şimdi SMA da çok güncel olduğu için 'Önce SMA testi, sonra nikah' diyoruz. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı yaklaşık 16 yıldır yapılıyor. Zaman zaman katılıyoruz ve burada evlenecek gençlere evlilik öncesi mutlaka bu testlerin yapılması konusunda broşürler dağıtacağız, bilgilendirme yapacağız" dedi.

EVLİLİK ÖNCESİ TESTLE TALASEMİ YÜZDE 90 ENGELLENDİ

SMA'nın nadir görülen hastalıklardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Canatan, Türkiye'de 6 bin ile 10 bin doğum arasında gözlendiğini, en ağır tip olan SMA Tip1'de 3 bin hasta olduğunu anlattı. Prof. Dr. Canatan, “Bu hastalığı önlemek için çok uğraşıyoruz. Öncelikle toplumun bilgilendirilmesi, evlenen çiftlerin taranması veya gebelik öncesi taramaların önemi belirterek bu kişilere genetik danışma verilmesi ve tüp bebek yoluyla da gen ayıklanarak sağlıklı bir çocuğa sahip olunması konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Yıllardır talasemide bunu yapıyoruz. Talasemide bu yüzde 90 engellendi. Şimdi SMA konusunda toplumun bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu fuar da bizim için bir fırsat oldu" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Duran CanatanSMATestEvlilik
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