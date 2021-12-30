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“Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı”

“Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı”Omicron varyantı nedeniyle vakaların artışa geçmesiyle üniversiteler online eğitime dönmeye başladı. Özellikle şehir dışında eğitim gören üniversite öğrencilerinin bu durumu 2022 kira zamlarından etkilenmemek için fırsat olarak gördüğünü belirten Depo Palas CEO’su Ulaş Gümüşoğlu, “Son bir haftada depo taleplerinde olağanüstü bir atış yaşanıyor. 2022’ye zamlanan kirayla girmek istemeyen öğrenciler hızla memleketlerine dönüyor. Talep artışı bir anda yüzde 45’i buldu” dedi.

30 Aralık 2021 Perşembe 10:54
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“Omicron varyantı depo taleplerini yüzde 45 artırdı”

Kovid-19’un yayılımını hızla artıran omicron varyantı, üniversitelerde yeni pandemi önlemlerini masaya getirdi. Üniversitelerde öğrencilerin talepleriyle online ve hibrit eğitime geçilmesi yönünde kararlar alınmaya başlandı. Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan çok sayıda üniversite, yüz yüze eğitime devam zorunluluğunun kaldırıldığını, sınavların da online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu yönde henüz harekete geçmeyen üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, sosyal medya platformlarında sınavların online yapılmasına yönelik kampanyalar başlattı. Yeniden online eğitime geçilmesiyle memleketlerinden uzakta eğitim gören öğrencilerin hızla eve dönüş hazırlığına giriştiğini belirten Depo Palas CEO’su Ulaş Gümüşoğlu, “Özellikle büyük şehirlerde yüzde 70’i bulan kira artışları karşısında eğitimlerini zor şartlar altında sürdüren öğrenciler depolara akın etti. Ayın son günleri olması itibarıyla 2022’nin kira artışlarından etkilenmemek için ellerini çabuk tutan öğrenciler eşyalarını depolara teslim ederek memleketlerinin yolunu tutuyor. Kısıtlı süre, yanlış seçimler yapılmasına zemin oluşturuyor” diye konuştu.

“YÜZDE 90 MALİYET TASARRUFU AVANTAJI”

Depoların yüksek kira fiyatları karşısında öğrencilere yüzde 90 maliyet tasarrufu avantajı sunduğunu söyleyen Gümüşoğlu, “Online eğitime geçilmesiyle öğrenciler depolara akın etmişti. Bu süreçte depolar yeniden yüz yüze eğitime geçilme ihtimaline karşı öğrencilerin B planları olmuştu. Yeniden benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Büyükşehirlerde ortalama 3 bin 500 liradan başlayan ev kirasını vermek yerine eşya yoğunluklarına bağlı olarak 300 - 500 liralık bir maliyetle depo hizmeti almayı tercih ediyorlar. Öğrencilerin B planlarını depomuzda barındırarak geleceklerini güvence altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER 

2022’nin kira artışlarından etkilenmemek için hızlı hareket edilmesinin yanlış seçimleri beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Ulaş Gümüşoğlu, öğrencilere doğru seçimlerde bulunmalarına yönelik şu tavsiyeleri verdi:

“Öğrenciler depo sözleşmelerinin eksiksiz bir şekilde hazırlandığından emin olmalı. Sigortası olmayan depo hizmetlerinin hiçbir güvencesi olmadığı unutulmamalı. Öğrenciler eşyalarını teslim edecekleri depoların fiziksel koşullarını görmezden gelmemeli. Nem, ortam ısısı, kamera sistemi, yeterli alan, temizlik gibi detaylar eşyaların uygun koşullarda saklanması açısından önemli yer tutuyor. Lojistik ve depolama alanında 40 yıllık tecrübeye sahip bir şirket olarak eşyaların ekspertiz raporunun hazırlanmasından yüklenerek depolara taşınmasına kadarki tüm süreci uzman ekiplerimizle yönetiyoruz. Türkiye’ye bir ilki kazandırdığımız depo oda sistemimizle eşyaları ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız odalarda koruma altına alıyoruz. Böylece en uygun maliyetlerde yüksek standarda sahip çözümler sunabiliyoruz”

DHA

Anahtar Kelimeler:
OmicronVaryantKoronavirüs
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