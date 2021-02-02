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Olestra içeren ürünlerden uzak durun!

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, yüksek yağ içeren ürünlere alternatif olarak üretilen olestranın, prostat kanserine yol açtığına dikkat çekerek, olestra içeren ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

02 Şubat 2021 Salı 13:16
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Olestra içeren ürünlerden uzak durun!

İSTANBUL - Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Eda Balcı, obezitenin yüksek miktarda yağ tüketiminden kaynaklandığını belirterek yağların, karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji içerdiğini söyledi.

Balcı, yağların fazla tüketiminin obeziteye neden olduğunu hatırlatarak, ‘‘Obezitenin sonuçlarına bakıldığında, koroner kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, felç, diyabet, meme ve kolon kanserleri gibi ciddi hastalıklara sebep olduğu görülmektedir” dedi.

OLESTRA: YAĞ ORANI DÜŞÜK FAKAT LEZZETLİ ÜRÜN ÜRETMEYE YARDIMCI

Yüksek yağ tüketimi ile ilgili endişeler ve ideal vücut ağırlığına ulaşmaya olan ilginin artmasıyla, üreticilerin yağ oranı düşük fakat lezzetli yiyeceklerin üretilmesi amacıyla yeni yollar aramasına yol açtığını belirten Balcı, olestranın da bu amaç ile kullanılan maddelerden biri olduğunun altını çizdi.
 

‘‘OLESTRA PROSTAT KANSERİ YAPIYOR’’

Olestranın ürünlere kalori eklemeyen yağ yerine kullanılan bir madde olduğunu belirten Balcı, patates cipsi gibi yüksek yağlı yiyeceklerin hazırlanmasında, böylece yağ içeriklerinin düşürülmesinde veya ortadan kaldırılmasında kullanılıyor. Olestranın lezzet, görünüş, dayanıklılık ve ısı bakımından diğer normal yağlara benzetilerek yağ asidi bazlı sükroz ekstraksiyonundan oluşmuş, yağ yerine, özellikle yağsız ürün ve kızartmalarda kullanılan enerji değeri olmayan sentetik bir maddedir” diye konuştu.
 

BAHARATLI ÇEREZ, KRAKER, YAĞSIZ PATATES DE KULLANILIYOR

Balcı, “Olestra, baharatlı çerez, krakerler, yağsız patates cipsi, hazır gıda ve kızartmalarda kullanılmaktadır. İshale, karın ağrısına, sindirim sisteminde rahatsızlıklara, beden gücünün daha da zayıflamasına ve kandaki karotenoit seviyelerinin azalmasına sebebiyet vermektedir. Kanda karotenoid seviyesinin azalması sonucunda, retina ve görmede bozukluk başta olmak üzere akciğer ve prostat kanserleri gibi ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.
 

‘‘OLESTRA İÇEREN BESİNLERDEN UZAK DURUN’’

Olestranın, insan vücudunda emilmeden atıldığını belirten Balcı, “Bu sebeple, yağda çözünen vitaminler olan A,D,E ve K vitaminleri ve karotenoid gibi besin maddelerini bağlayarak bağırsaktan emilmelerini azaltmaktadır. Bu maddelerin vücuttan atılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle olestra içeren besinlerden uzak durmak gereklidir. Sağlıklı yağlardan yeterli miktarlarda tüketmek hem yağda eriyen vitaminlerin emilebilmesi hem de sağlıklı bir vücut için çok önemlidir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzman Diyetisyen Eda BalcıYüksek Yağ Içeren ürünlerOlestraKanser
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