Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.516,53
ALTIN
1.010,45
DOLAR
17,27
STERLİN
20,90
EURO
18,06
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak
Selçuk Üniversitesi 201 akademik...
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor

14 Haziran 2022 Salı 13:48
Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor

İNGİLTERE - İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışma, okul öncesi yaşta yaşıtlarıyla iyi oynamayı öğrenen çocukların, ileride daha iyi zihinsel sağlığa sahip olma eğiliminde olduklarını gösterdi.

Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, diğer çocuklarla başarılı bir şekilde oynama kapasitesinin zihinsel sağlık üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğuna dair ilk bilimsel kanıt elde edildi. Araştırmacılar, 2003 ila 2004 arasında Avustralya’da doğan 1.676 çocuğun verilerini analiz ederek üç yaşında daha iyi akran oyunu yeteneğine sahip olanların, 7 yaşlarına geldiğinde çok daha az zihinsel problem belirtisi gösterdiğini belirledi.

ZİHİNSEL HASTALIK RİSKİ OLAN ÇOCUKLARDA BİLE İYİ SONUÇ ELDE EDİLDİ

Arkadaşlarıyla hem kaliteli hem de uyum içinde oynayan bu çocuklarda 7 yaşlarında daha az hiperaktivite, daha az davranış ve duygusal sorun belirtisi, daha az kavga ve anlaşmazlık tespit edildi.  

Bilim insanları, araştırma sonucunda özellikle zihinsel hastalık riski taşıyan çocuklarda bile yaşıtlarıyla oyun oynayanlarda daha az zihinsel hastalık belirtilerine rastladı. Çalışmada oynanan oyunların niceliğinin değil, niteliğinin önemli olduğu vurgulanırken çalışmaya konu olan oyunlar arasında yaratıcı hayali oyunlar, hedefe yönelik oyunlar (bloklardan kule inşa etme gibi) veya saklambaç gibi işbirlikçi oyunlar yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okul öncesi Oynanan OyunlarZihinsel Hastalık RiskiÇocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aradığınız huzuru bulamıyorsanız sebebi “huzursuz bağırsak sendromu” olabilir!
Aradığınız huzuru bulamıyorsanız sebebi “huzursuz bağırsak sendromu” olabilir!
14 HAZİRAN DÜNYA  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI  GÜNÜ
14 HAZİRAN DÜNYA  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI  GÜNÜ
Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı
Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı
Her 10 kadından 1’inde görülüyor
Her 10 kadından 1’inde görülüyor
Prof. Dr. Koçak: Omicron dalgası işitme kayıplarına yol açtı
Prof. Dr. Koçak: Omicron dalgası işitme kayıplarına yol açtı
Prof.Dr. Varol: İklim değişikliği sağlık sorunlarını artıyor
Prof.Dr. Varol: İklim değişikliği sağlık sorunlarını artıyor
"Kadınlar jinekolojik rahatsızlıklarda uzman kişilere danışmalı"
"Kadınlar jinekolojik rahatsızlıklarda uzman kişilere danışmalı"
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
Aynı bedende nefes alan siyam ikizleri 9 saatlik ameliyatla ayrıldı
İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi
İnternette satılan güneş koruyucusunda 'merdiven altı' tehlikesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi