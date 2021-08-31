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OKUL BAŞLADI ÇOCUKLAR DİKKAT 

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi “Sağlık Notları” sayfalarımızla her geçen hafta devam ediyoruz. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta geçtiğimiz hafta cuma günü Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda gerçekleşen ayrıca canlı yayın bağlantısıyla da hastalarına ulaşan “Çocuklarda Okul Dönemi Sık Görülen Hastalıklar ve Covid Döneminde Bu Süreçte Dikkat Edilmesi Gerekenler” konusundan bahsedeceğiz.

31 Ağustos 2021 Salı 15:35
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OKUL BAŞLADI ÇOCUKLAR DİKKAT 

Dijital panel ile gerçekleşen programda Avrasya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı, okul dönemi sık görülen hastalıklar ile ilgili önemli noktalara değinerek, bulaşıcı hastalıklar, çocuklarda astım, zatürre, tonsilit, farenjit, akut solunum yolu enfeksiyonları gibi bir çok hastalığın belirtileri tedavisinden bahsetti. 

Çocuklarda Covid-19 süreci

Çocuklarda, yetişkinler kadar ağır aksetmiyor" diyen  Uzm. Dr. Ersin Sarı, "İshal kusma gibi bir takım bulgularla gelebiliyorlar. şikayetlerinin devam etmesi sonucunda daha ayrıntılı testler yapılması gerekiyor. Çocuklarda covid 19 tedavisi semptomatik olarak şikayetine göre uyguluyoruz. Genellikle dinlensinler, bol sıvı alsınlar, beslenmelerine dikkat etsinler. Ateşleri var ise ateş düşürücü alsınlar fakat çocugun  altta yatan bir hastalığı var ise mesela; kalp problemi, kronik akciğer problemi olabilir. Bu durumda biraz daha ağır geçiriyorlar. Yatarak tedavi olabililer pandemi hastanelerinde çok ender olarakta yogun bakımda tedavi olabiliyorlar" şeklinde konuştu. 

Okul öncesi ne muayenesi olmaları gerekir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı şunları sıraladı:

İşitme ile alakalı bir problemi olabilir. Bundan dolayı Kulak-Burun-Boğaz bölümünden muayene olabilirler.

Alerjik bir durum söz konusu olabilir ise çocuk doktoru yada Kulak-Burun-Boğaz'a muayene olabilir.

Göz kontrollerini muhakkak yaptırılması gerekiyor. Uzağı görememe sorunu olabilir ve bunun farkında olmayabilir ve okul başarısını da etkileyebilir.

Bir de diş kontrollerinin yapılması gerekiyor. Biz genelde 3 yaşından sonra dişçi ile tanışmasını istiyoruz ama 6-7 yaşlarında kalıcı dişlerinin çıkmasıyla birlikte ağız temizliği, diş nasıl fırçalanır gibi hijyene dayalı durumların öğrenilmesi adına okul başlamadan önce gitmesini öneriyoruz.

D vitamini korunmada faydalı

Bu zamana kadar dünya üzerinde yapılan çalışmalarda Covid-19’u hafif geçirenlerde D vitamini düzeyinin ağır geçirenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle Covid-19’dan korunma açısından çocuklara doktor gözetiminde D vitamini verilebilmektedir. Korunma açısından C vitamini ve çinkonun da önemli olduğu bilinmektedir. Ayrıca sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, bol su içmek, temiz hava almak, günlük yaşına uygun fiziksel aktivitelerde bulunmak da koruyucu önlemler arasında yer almaktadır. Tabii ki maske, mesafe ve hijyen kuralları asla unutulmamalıdır.

Çocuklardaki 5 Farklı Tablo

Çoronavirüsün çocuklarda 6 farklı tablo ile karşımıza çıktığını söyleyerek, hafiften ağıra göre oluşabilecek durumlar şöyle sıralandı;

Sessiz Enfeksiyon: Herhangi bir klinik semptom ve bulgu olmadan ve göğüs görüntüleme sonuçları normalken, 2019-nCoV nazofaringeal sürüntünün pozitif olduğu vakalardır.

Hafif Enfeksiyon: Ateş, yorgunluk, kas ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırma gibi akut üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri vardır. Fizik muayenede farenks tıkanıklığı ve oskültasyon anormallikleri görülmez. Bazı vakalarda ateş olmayabilir veya bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi sadece sindirim semptomları olabilir.

Orta Enfeksiyon: Sık ateş ve öksürük (çoğunlukla kuru öksürük, ardından balgamlı öksürük); bazılarında hırıltı olabilir, hipoksi nefes darlığı hızlı nefes alıp verme yoktur

Şiddetli Enfeksiyon: Ateş ve öksürük gibi erken solunum semptomları ile ishal gibi gastrointestinal semptomlar eşlik edebilir. Hastalık genellikle yaklaşık bir haftada ilerleyerek solunum sıkıntısı ile ortaya çıkar.

Kritik Enfeksiyon: Çocuklar hızla çoklu organ yetmezliğine, akut solunum sıkıntısı sendromuna veya solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ayrıca şok, ensefalopati,  kalp ile ilgili sorunlar veya kalp yetmezliği, kanda pıhtılaşma sorunları ve akut böbrek yetmezliği  olabilir. Organ disfonksiyonları hayatı tehdit edici olabilir.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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