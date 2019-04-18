Öğrenciler kanser tedavisi gören çocuklar için el ele verdi

BALIKESİR - Hazır giyim markası DeFacto ve KAÇUV iş birliğiyle hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi "Kumaştan Hayaller’, kanser tedavisi gören çocuklar için umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Okul-Sanayi İş birliği Balıkesir Modeli protokolü çerçevesinde şubat ayından itibaren Edremit’te uygulamaya başlanan projenin ilk ürünleri ortaya çıktı.

Edremit Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören kız öğrencileri tarafından üretim fazlası kumaşlardan tasarlanan ürünler için Edremit Novada AVM’de bulunan DeFacto mağazasında özel bir alan oluşturuldu. 300’e yakın ürünün satışa sunulacağı bu özel alan için bir açılış töreni düzenledi. Törene Edremit Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Fehim Altun, Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selda Pektaş Ulusoy ve DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı katıldı.

“AMACIMIZ TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞMAK”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto CFO’su Önder Şenol, “Kumaştan Hayaller projemizi uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yapıda oluşturduk. Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz atıl kumaşları kullanarak kendi tasarımlarını tedavi gören çocuklara umut olacak ürünlere dönüştürüyor. Hem öğrencilerimizin gösterdiği ilgiden hem de bu iş birliğinin eğitimden sağlığa, birçok farklı alanda farkındalık yaratacak bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesinden dolayı çok mutluyuz” dedi.

Şenol sözlerine şöyle devam etti:

“Kumaştan Hayaller projesiyle birlikte DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları, protokol imzaladığımız il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilecek gelir ile KAÇUV projelerini destekleyeceğiz. Edremit’te projemizi uygulamaya başlar başlamaz yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İki ay gibi kısa bir sürede 300 adet ürün ve aksesuar üretildi. Bugünden itibaren ürün satışlarına başlıyoruz. Gençlerimiz sayesinde Edremit’te attığımız bu umut tohumunun diğer şehirlerdeki çalışmalarımızla birleşerek en kısa sürede yeşereceğine ve ülkemizin dört bir yanını saracağına inanıyoruz.”

“EDREMİT’TE KUMAŞTAN HAYALLERİ’İN İLK ÜRÜNLERİNİ ALDIK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da, "Edremit ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik eğitimden sağlığa, kültürden sosyal yaşama kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretme gayreti içerisindeyiz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirerek bu yöndeki girişimlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesinin de bu anlamda örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip mesleğin gerektirdiği genel ve özel bilgi birikimlerine sahip, sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu doğrultuda geride bıraktığımız şubat ayında Kumaştan Hayaller projesinin protokolünü gerçekleştirdik” diyerek sözlerine devam eden Sırmalı, “Projemiz ile DeFacto’nun KAÇUV yararına yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesi olan Kumaştan Hayaller projesine katkı sağlayarak; yardıma muhtaç kanser hastası çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de ilk ürünleri almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı projenin hayata geçirilmesini sağlayan DeFacto yetkililerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.