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‘Öğle arası’ estetiğinde hyalüranik asitli ip yöntemi

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:11
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‘Öğle arası’ estetiğinde hyalüranik asitli ip yöntemi

DİNÇER KARACALAR

Yaş aldıkça sarkan yüzü genç yaşlardaki haline geri döndürmek için cerrahisiz yüz germe yöntemleri arasında yer alan iple yüz askılamada hyalüronik asitli ipler hem yüzü geriyor hem cildi yeniliyor.

Yılların etkisiyle yerçekimine yenik düşen yüzü yukarı kaldıran, geren ve aynı zamanda cildi gençleştiren hyalüronik asitli ipler, 18-20 ay boyunca genç görünümü korumamıza yardımcı oluyor.

Medikal Estetik Doktorları Dr. Ayşegül Girgin ve Dr. İsmail Metin Hoşer, en çok tercih ettikleri yöntemin hyalüronik asitli iplerle yüz germe olduğunu belirtti.

Uygulamanın Uluslararası Ekspert Eğitmenleri

"Yeni jenerasyon ipler" olarak tanımladıkları Aptos Method Hyalüronik Asitli iplerle cildin daha sağlam, esnek ve sağlıklı olduğunu vurgulayan Dr. Girgin ve Dr. Hoşer, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası ekspert eğitmeni olduğumuz hyalüronik asitli ipler, özellikle son yıllarda artan ip kalitesi ve çeşitliliği ile yeni jenerasyon ipler olarak sonuçlarımızı çok çok daha tatminkar hale getiriyor. Sektörde yaygın olarak kullanılan PDO iplerinin 4-6 ay süren kısa ömrünün aksine hyalüronik asitli iplerinin yapıldığı madde olan PLA/CL sayesinde ömrü 18-24 ay sürüyor.

Hyalüronik asit vücudumuzda çok yoğun olarak bulunan ve en çok da cildimizde bulunan bir maddedir. Maalesef ki yaş ile cildimizdeki hyalüronik asit miktarı azalınca cildimiz kuruyor, inceliyor ve kırışıyor. Bu nedenledir ki estetikte cilt yenilemekte en sık kullanılan maddelerin başında hyalüronik asit geliyor. Hyalüronik asit yüksek su tutma kapasitesi nedeniyle cildi çok iyi nemlendirirken cildin yapı taşı olarak görev alıyor ve cildin daha sağlam esnek ve sağlıklı olmasını katkıda bulunuyor.”

Anahtar Kelimeler:
Öğle Arası Estetiğinde Hyalüranik Asitli Ip Yöntemi
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